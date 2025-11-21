CHP, parti programı taslağını açıkladı: 4 temel başlık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultay'da oylanacak parti programı taslağını kamuoyu ile paylaştı. Programın hedefi, "Türkiye’yi içinde bulunduğu çoklu krizlerden çıkarmak ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yurttaşlarının gücünden güç kazanan, geleceğe hazır ve demokratik, kalkınan, güçlü ve kazanan Türkiye" oluştırmak olarak açıklandı.

Ankara'da düzenlenen "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı"nda açıklanan program taslağına göre, CHP'nin parti programında 4 temel başlık yer alıyor.

4 ana eksen belirlendi

Bu başlıklar, "Demokrasi, Yönetim ve Adalet, Kalkınma Programı, Sosyal Devlet ve Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" olarak belirlendi.

Taslağa göre, "Demokrasi, Yönetim ve Adalet" politikaları ile aktif yurttaşlığa dayalı demokratik yönetim ve herkes için adalet amaçlanıyor.

"Kalkınma ve Ekonomi" politikaları ile, üretim odaklı ve dönüştürücü bir anlayışla, tüm toplumun hep birlikte zenginleşmesine imkan verilmesi, eşitlikçi, adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma amaçlanıyor.

"Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim vurgusu"

Parti program taslağında LGBTİ+’lar doğrudan geçmezken, “Demokrasi İçin Ayrımcılıkla Mücadele ve Çoğulculuk” başlığında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele vurgusu yer aldı:

“Herkesin kendini devletin eşit ve onurlu bir yurttaşı olarak hissetmesi demokrasi vizyonumuzun temelidir. Kimsenin yaşından, cinsiyetinden, kimliğinden, inancından, cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden, sosyoekonomik durumundan, engelli olma halinden, dünya görüşünden, yaşam tarzından ve benzeri sebeplerden dolayı dışlanmadığı, baskı altına alınmadığı bir düzen inşa edilecektir. Hiçbir yurttaşın kimliğini gizlemek zorunda kalmaması temel önceliğimiz olacaktır. Farklı kimliklerin özgürce yaşanabilmesi, dil ve kültürel çeşitliliğin değer ve hak olarak görülmesi, toplumsal barış ve çoğulculuğun güvencesidir. Toplumsal ve kültürel çeşitliliğin ve çoğulculuğun kurumsal güvencelerle korunması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Bütün vatandaşlarımız kamusal hizmetlere erişim ve olanaklardan yararlanmada eşit olacaktır. Kamuda işe alımlarda ve görevde yükselme süreçlerinde ayrımcılığa izin verilmeyecektir.”

Programın “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı bölümünde ise, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılacağı vaadi yer aldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün eşitlik vizyonundan aldığı ilhamla, kadınların hayatın tüm alanlarına eşit ve özgürce katıldıkları, kendi hedeflerini ve potansiyellerini gerçekleştirme olanağına sahip oldukları bir toplum yapısını hedefler. Kadını toplumun eşit bir öznesi olarak gören anlayışla, kadının güçlenmesini sağlayacak politikalar bütüncül olarak hayata geçirilecektir. Cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli her türlü ayrımcılık ortadan kaldırılacak; herkesin adalete, sağlığa, eğitime, istihdama ve kamusal hizmetlere eşit erişimi sağlanacaktır. Evde, okulda, iş yerinde, siyasal yaşamda, kısacası hayatın her alanında eşitliği sağlayacak somut adımlar atılacaktır.”

Taslak, 28, 29, 30 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek 39. Olağan Kurultay'da oylanacak.

CHP'nin parti programı taslağına buradan ulaşılabilir.

(NÖ)