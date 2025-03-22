CHP Ön Seçimi: Sandık yerleri ve oy kullanma detayları

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ön seçimleri, 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşecek. CHP üyeleri, oy kullanacakları sandıkları "önsecim.chp.org.tr" adresinden veya CHP Mobil Uygulamasındaki "Nerede Oy Kullanacağım?" sekmesinden sorgulayabilir.

Üye olmayan vatandaşlar ise aynı adreste bulunan "CHP üyesi değilim" seçeneğini kullanarak oy kullanacakları sandıkları öğrenebilirler.

Dayanışma Sandıkları: Üye olmayan seçmenler, herhangi bir il veya ilçede bulunan dayanışma sandıklarında oy kullanabilirler. Seçmen kayıtlı oldukları bölgede oy kullanmak zorunda değildir.

Oy verme işlemi 23 Mart 2025 Pazar günü, saat 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Eğer oy verme süresi sona erdiğinde sandık başında bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı kimliklerini alarak sırayla oy kullanmalarına izin verecek. Ancak 17.00’den sonra gelen seçmenler oy kullanamayacak.

Nasıl oy kullanılır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak, oy kullanma süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Üye listeleri 16 Mart 2025 itibarıyla güncellendi ve askıya çıkarıldı.

Üyeler, oy kullanacakları sandıkları resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden öğrenebilirler.

23 Mart'ta kayıtlı olduğu yerde bulunamayacak olan üyeler, 16-18 Mart 2025 tarihleri arasında İlçe Başkanlıklarına başvurarak oy kullanacakları yeri değiştirebilir. Dayanışma sandıklarında oy kullanabilirler.

(EMK)