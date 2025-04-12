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Yayın Tarihi: 12 Nisan 2025 15:46
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2025 15:51
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CHP'nin yeni MYK'sinde 9 kadın, 15 erkek CHP'li yer aldı

Toplantıda dikkat çeken detaylardan biri, Özgür Özel’in PM’nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül’ü yanına oturtması oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'nin yeni MYK'sinde 9 kadın, 15 erkek CHP'li yer aldı
Fotoğraf: CHP Fotoğraf servisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçtiğimiz hafta yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın ardından yeni Parti Meclisi’ni (PM) Ankara’da topladı. Parti lideri Özgür Özel başkanlığında düzenlenen ilk toplantıda, CHP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da belirlendi.

Toplantıda dikkat çeken detaylardan biri, Özgür Özel’in PM’nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül’ü yanına oturtması oldu.

PM toplantısında, Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı MYK’ye giren yeni isimler olarak öne çıktı. Yeni MYK dokuz kadın 15 erkekten oluştu. 

Kurultayda tek aday olarak yarışan Özgür Özel, bin 171 oyla yeniden genel başkan seçilmişti. Kurultayda sunduğu anahtar liste eksiksiz kabul edilmiş, liste dışından hiçbir aday seçilememişti.

Yeni MYK, Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıyla oluşturuldu.

CHP MYK'sinde şu isimler yer aldı: 

  1. Özgür Özel: Genel Başkan
  2. Selin Sayek Böke: Genel Sekreter
  3. Ensar Aytekin: Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  4. M. Gül Çiftci Binici: Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  5. Özgür Karabat: İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  6. Gökan Zeybek: Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  7. Burhanettin Bulut: Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  8. Deniz Yücel: Parti Sözcüsü
  9. Gökçe Gökçen: Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  10. Aylin Nazlıaka: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  11. Gamze Taşcıer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  12. Namık Tan: Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  13. Deniz Yavuzyılmaz: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  14. Sevgi Kılıç: Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  15. Yalçın Karatepe: Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  16. Murat Bakan: İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  17. Gülşah Deniz Atalar: Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  18. Suat Özçağdaş: Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  19. Yankı Bağcıoğlu: Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  20. Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  21. Pınar Uzun Okakın: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  22. Erhan Adem: Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  23. Mehmet Necati Yağcı: Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  24. Ulaş Karasu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP özgür özel Berkay Gezgin
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