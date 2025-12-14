CHP'nin yeni gölge kabinesi açıklandı

CHP'den yapılan açıklamayla CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda kabul edilen tüzük değişikliğiyle tüzüğe eklenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet gösterecek ve gölge bakan olarak görev yapacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu ilan edildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2 yıl uygulanan gölge bakanlık yapılanması, Parti Programı çalışmalarının tamamlanması ve Hükümet Programı hazırlıklarının başlaması üzerine, bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan yeni ve icracı bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturulmuştur" denildi.

CHP'NİN YENİ MYK'Sİ: 7 KADIN, 11 ERKEK CHP’nin yeni parti sözcüsü Zeynel Emre oldu: MYK yapısı yenilendi

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri

Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün

3 kişilik koordinasyon kurulu

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonunun ve idari yönetiminin sağlanması amacıyla Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurulun Genel Koordinatörü Aydın Milletvekili Bülent Tezcan olurken, kurulda Parti Meclisi üyesi Emine Uçak ve tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan eski İYİ Partili Ece Güner yer alacak.

CHP lideri Özel: Meclis bundan sonra sokaktadır, meydandadır

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

CAO Yürütme Kurulu'nda parti tüzüğüne uygun olarak Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni isim bulunmaktadır. Bu isimler; Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek ile Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu belirlenmiştir. Tüm Politika Kurulu Başkanları, kendi görev alanlarında oluşturulan Politika Kurullarına başkanlık edecektir. CAO Yürütme Kurulu iki haftada bir kez Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacaktır. Genel Başkan Özgür Özel'e toplantılarda, Politika Kurulu Başkanlarının yanı sıra, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan eşlik edecektir. CAO Yürütme Kurulu ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirecektir.

Dışarıdan iki isim Yürütme Kurulu'nda: Kezek ve Solakoğlu

Yürütme Kurulu'na Parti Meclisi ve TBMM grubu dışından iki isim alındı. Bu isimler eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek, ve eski Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu oldu.

Son kurultayda PM üyesi olan eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Barış Övgün ve eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu Yürütme Kurulu'nda görevlendirilen diğer yeni isimler oldu.

Ayrıca eski gölge kabinede de görev yapan Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer, Sevgi Kılıç, Murat Bakan, Suat Özçağdaş ve Yalçın Karatepe Yürütme Kurulu'nda yeniden görev aldı.

İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye geçen Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Ümit Özlale ile DEVA Partisi'nden istifa ederek CHP'ye katılan Seda Kaya Ösen de yeni Yürütme Kurulu'nda görev aldılar. Ordu Milletvekili Seyit Torun ile Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da yeni kurulda görev yapacak.

(NÖ)