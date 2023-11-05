KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KAYBETTİ

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

38. Olağan Kurultay'da ikinci tura kalan CHP Genel Başkanlığı seçimini Özgür Özel 812 oyla kazandı. 536 oyda kalan Kılıçdaroğlu milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı ardından Genel Başkanlığı da kaybetmiş oldu.