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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2023 04:31
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2023 09:37
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KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KAYBETTİ

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

38. Olağan Kurultay'da ikinci tura kalan CHP Genel Başkanlığı seçimini Özgür Özel 812 oyla kazandı. 536 oyda kalan Kılıçdaroğlu milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı ardından Genel Başkanlığı da kaybetmiş oldu.

Ankara

Ankara
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/05/chp-nin-yeni-genel-baskani-ozgur-ozel-oldu.jpg
Fotoğraf: Özgür Özel/X

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni Genel Başkanı Özgür Özel. 

Genel Başkanlık seçimi ikinci tura kalan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda, 5 Kasım saat 00:30’da başlayan oylama 02:30’da sona erdi.

İkinci turda Özel'e 130 fazla
Kılıçdaroğlu'na 128 eksik oy

Özel ikinci turda 812 oyla CHP'nin yeni Genel Başkanı olurken, Kılıçdaroğlu 536 oyda kaldı.

4 Kasım saat 23:00'te tamamlanan birinci tur oylamada Kemal Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel 682 oy almış,18 oy geçersiz sayılmış ve 2 oy boş kullanılmıştı. 

Genel Başkan seçilmek için adaylardan birinin 1.366 delegeden en az 683'ünün oyunu alması gerekiyordu.

Kılıçdaroğlu'na ilk turda oy veren delegelerin 128'i ikinci turda oy vermedi, Özgür Özel ise ilk turdakinden 130 oy fazla alarak CHP'nin başına geçti. 

Sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu.

PM ve YDK seçimleri bugün yapılacak 

Parti Meclisi (PM) seçimleri için adaylık başvuruları süresi Cumartesi saat 17:30’da son buldu. Bugün de 09:30-10:30 arasında eksiklerin tamamlanmasından sonra seçimlere geçilecek.  

Özgür Özel kimdir?
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(AEK) 

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