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Yayın Tarihi: 2 Haziran 2024 12:12
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2024 13:42
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CHP'nin Rize Çay Mitingi bugün

Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çay üreticileriyle birlikte yapılacak mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'nin Rize Çay Mitingi bugün
*CHP lideri Özel çay topluyor, 2 Haziran 2024 (Fotoğraf: CHP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Rize’de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için, "Çay üreticisinin geçim derdi, bizim derdimizdir!" diyerek bugün Rize'de "Çay Mitingi" düzenliyor.

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Bugün saat 13.30'da Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çay üreticileriyle birlikte yapılacak mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. 

CHP'nin Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun il başkanlarının çay üreticileri için miting talebine Özgür Özel olumlu yaklaşmıştı.(AÖ)

CHP çay üreticileri
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/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-yas-cay-alim-fiyati-25-lira-olmali-296041
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