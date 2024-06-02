CHP'nin Rize Çay Mitingi bugün

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Rize’de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için, "Çay üreticisinin geçim derdi, bizim derdimizdir!" diyerek bugün Rize'de "Çay Mitingi" düzenliyor.

Bugün saat 13.30'da Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çay üreticileriyle birlikte yapılacak mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

CHP'nin Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun il başkanlarının çay üreticileri için miting talebine Özgür Özel olumlu yaklaşmıştı.(AÖ)

Çay üreticisinin geçim derdi, bizim derdimizdir! Bugün saat 13.30'da Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çay üreticilerinin derdini tüm Türkiye'ye duyuracağız. #ÇayMitingi pic.twitter.com/px726dyrqa

Bugün Rize’de yapılacak olan Çay Mitingi için Trabzon’a gelen CHP Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’i; Genel Başkan Yardımcılarımız, İl-İlçe Başkanlarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve partililerimiz ile birlikte karşıladık.



Çay üreticisinin geçim derdi, bizim… pic.twitter.com/svn1BWHE0k