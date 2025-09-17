ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2025 15:14
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 15:16
1 dk Okuma

"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi

İtirazı yapan delegenin, kararı İl Seçim Kurulu’na taşıması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi
Görsel: CHP Basın

Çankaya İlçe Seçim Kurulu , Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21 Eylül’de yapılması planlanan olağanüstü kurultayının iptal edilmesi için başvuran bir CHP delegesinin talebini reddetti.

CHP delegeleri, “mutlak butlan” davasına karşılık olarak olağanüstü kurultay talebinde bulunmuş ve bu başvurunun ardından 21 Eylül’de 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın yapılmasına karar verilmişti. Ancak partinin Ankara’daki delegelerinden biri, tüzüğe uyulmadığı iddiasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak kurultayın iptalini istedi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu ise bu talebi reddetti. İtirazı yapan delegenin, kararı İl Seçim Kurulu’na taşıması bekleniyor.

CHP Kurultay davasında karar çıkmadı
İSTANBUL'DA KAYYIMI REDDEDEN MAHKMEDEN KARAR İSTENDİ
CHP Kurultay davasında karar çıkmadı
15 Eylül 2025
"Amaç, CHP’yi mahkeme salonlarına çekmek”
CHP KURULTAY DAVASINDA KARAR ÇIKMADI
"Amaç, CHP’yi mahkeme salonlarına çekmek”
15 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP delege özgür özel kurultay davası
