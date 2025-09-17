"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi

Çankaya İlçe Seçim Kurulu , Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21 Eylül’de yapılması planlanan olağanüstü kurultayının iptal edilmesi için başvuran bir CHP delegesinin talebini reddetti.

CHP delegeleri, “mutlak butlan” davasına karşılık olarak olağanüstü kurultay talebinde bulunmuş ve bu başvurunun ardından 21 Eylül’de 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın yapılmasına karar verilmişti. Ancak partinin Ankara’daki delegelerinden biri, tüzüğe uyulmadığı iddiasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak kurultayın iptalini istedi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu ise bu talebi reddetti. İtirazı yapan delegenin, kararı İl Seçim Kurulu’na taşıması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAYYIMI REDDEDEN MAHKMEDEN KARAR İSTENDİ CHP Kurultay davasında karar çıkmadı

CHP KURULTAY DAVASINDA KARAR ÇIKMADI "Amaç, CHP’yi mahkeme salonlarına çekmek”

(EMK)