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Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 15:22
 ~ Son Güncelleme: 23 Şubat 2024 15:33
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CHP'nin Mamak adayı Veli Gündüz Şahin'den açıklama

Göçmen çocuklara yönelik sözlerinin maksadını aştığını belirten Şahin, "Partimin göçmenlere değil, göç yaratan politikalara karşı olduğu, hepinizin malumudur" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'nin Mamak adayı Veli Gündüz Şahin'den açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, bugün sosyal medyada paylaşılan görüntü ve konuşmaları hakkında bir açıklama yayınladı.

Veli Gündüz Şahin'in, seçim çalışmaları sırasında sokakta karşılaştığı göçmen çocuklara yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Çocukları işaret ederek yanındakilere "Gönderirim ben bunları memleketine. Bunlar büyüyünce memlekete büyük sorun olacak” demiş bu görüntüleri tepki çekmişti.

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"Bugün Mamak ilçemizde, sığınmacı meselesinin yarattığı sorunlara dikkat çekmeye çalışırken kullandığım ifadeler maksadını aşmıştır.

"100 yıl boyunca her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durmuş Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir ferdi olarak, böyle bir konuyla gündeme gelmek beni derinden üzmüştür.

"İlçe Başkanlığı, milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı görevlerinde bulunarak hizmet ettiğim partimin göçmenlere değil, göç yaratan politikalara karşı olduğu, hepinizin malumudur.

"Asla niyetim olmadığı halde, amacını aşan ifadelerim nedeniyle, başta oradaki evlatlarımız olmak üzere hassasiyet duyan herkese samimi özürlerimi iletiyorum.

"Beni yakından tanıyan herkesin, bu ifadelerin görüşlerim olmadığını bildiğine inanıyor, bu konu üzerinden, partimizi yıpratmaya çalışan fırsatçıları da kınıyorum." (AÖ)

Seçim 2024 çocuk hakları göçmen hakları Veli Gündüz Şahin
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