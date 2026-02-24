ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 15:54 24 Şubat 2026 15:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 15:56 24 Şubat 2026 15:56
Okuma Okuma:  2 dakika

CHP'nin kurultay davasında "İBB" talebine ret

Kararda, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/582 esas sayılı dosyası ile İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyası arasında yalnızca bazı sanıkların ortak olduğu, bunun dışında fiili ve hukuki irtibat tespit edilmediği söylendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP'nin kurultay davasında "İBB" talebine ret
CHP 38. Olağan Kurultayı'ndan/@herkesicinCHP, X

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında, dosyanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasıyla birleştirilmesi talebi reddedildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 23 Şubat’ta (dün) görülen duruşmada cumhuriyet savcısı, dosyanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasıyla fiili bağlantı taşıdığını savundu.

Savcı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne muvafakat yazısı yazılmasını ve iki dosyanın birleştirilmesini istedi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi bu talep doğrultusunda İstanbul’daki mahkemeye yazı gönderdi ve birleştirme konusunda görüş sordu.

“Bağlantı yok”

Talebi değerlendiren İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iki dosya arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunmadığı sonucuna vardı.

Mahkeme heyeti, dosyalardaki bazı sanıkların aynı kişiler olmasının tek başına yeterli olmadığını belirtti. Heyet, sanıklara isnat edilen suçların vasıf ve mahiyet bakımından farklılık taşıdığını vurguladı. Bu gerekçelerle birleştirme önerisini kabul etmedi.

Kararda, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/582 esas sayılı dosyası ile İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyası arasında yalnızca bazı sanıkların ortak olduğu, bunun dışında fiili ve hukuki irtibat tespit edilmediği söylendi.

Bu kararın ardından kurultay davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek.

İddianamede kimler yer alıyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023’te yapılan CHP 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialar üzerine 10 Şubat’ta soruşturma başlattı. Savcılık, soruşturma sürecinde bazı delegelerin ve parti mensuplarının ifadelerini aldı ve iddianameyi tamamladı.

İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla gösterildi.

Savcılık, kurultayda divan başkanlığını yürüten Ekrem İmamoğlu’nun diğer şüphelilerle birlikte bazı delegelere para verdiğini, adaylık ve iş vaadinde bulunduğunu, market kartı dağıttığını, oy pusulalarının fotoğraflarını istediğini, ikinci tur oylamayı geciktirerek yanlış bilgilendirme yaptığını ve bu yollarla Özgür Özel’in kazanması için delegelerin iradesini yönlendirdiğini iddia etti.

Savcı, tüm sanıkların “Seçim kanununa muhalefet” suçundan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kemal Kılıçdaroğlu CHP 22. Olağanüstü Kurultayı CHP 38. Olağan Kurultayı özgür özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel
ilgili haberler
CHP Kadın Kolları'ndan erkek şiddeti tepkisi: Sorumluluk iktidarda
23 Şubat 2026
/haber/chp-kadin-kollari-ndan-erkek-siddeti-tepkisi-sorumluluk-iktidarda-316984
Erdoğan’dan 'CHP' çıkışı: Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönemi çok daha farklıydı
18 Şubat 2026
/haber/erdogandan-chp-cikisi-sayin-kilicdaroglu-nun-donemi-cok-daha-farkliydi-316858
İstinaf Mahkemesi'nden kurultay ve İstanbul İl Kongresi kararı: CHP'den açıklama
30 Aralık 2025
/haber/istinaf-mahkemesi-nden-kurultay-ve-istanbul-il-kongresi-karari-chp-den-aciklama-315080
CHP'de 39. Olağan Kurultay süreci PM ve YDK üyelerinin seçimleriyle tamamlandı
30 Kasım 2025
/haber/chp-de-39-olagan-kurultay-sureci-pm-ve-ydk-uyelerinin-secimleriyle-tamamlandi-314009
CHP kurultayında ikinci gün: Bu mücadelenin sonunda iktidar vadediyorum
29 Kasım 2025
/haber/chp-kurultayinda-ikinci-gun-bu-mucadelenin-sonunda-iktidar-vadediyorum-313992
ÜÇ GÜN SÜRECEK CHP KURULTAYI BAŞLADI
CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı: Parti tüzüğünde değişiklikler
29 Kasım 2025
/haber/chpnin-39uncu-olagan-kurultayi-parti-tuzugunde-degisiklikler-313982
CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar açıklandı
10 Kasım 2025
/haber/chp-kurultayi-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-313391
Kadın Sığınakları Kurultayı: Erkek şiddetiyle mücadelede feminist yöntem şart
4 Kasım 2025
/haber/kadin-siginaklari-kurultayi-erkek-siddetiyle-mucadelede-feminist-yontem-sart-313191
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP Kadın Kolları'ndan erkek şiddeti tepkisi: Sorumluluk iktidarda
23 Şubat 2026
/haber/chp-kadin-kollari-ndan-erkek-siddeti-tepkisi-sorumluluk-iktidarda-316984
Erdoğan’dan 'CHP' çıkışı: Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönemi çok daha farklıydı
18 Şubat 2026
/haber/erdogandan-chp-cikisi-sayin-kilicdaroglu-nun-donemi-cok-daha-farkliydi-316858
İstinaf Mahkemesi'nden kurultay ve İstanbul İl Kongresi kararı: CHP'den açıklama
30 Aralık 2025
/haber/istinaf-mahkemesi-nden-kurultay-ve-istanbul-il-kongresi-karari-chp-den-aciklama-315080
CHP'de 39. Olağan Kurultay süreci PM ve YDK üyelerinin seçimleriyle tamamlandı
30 Kasım 2025
/haber/chp-de-39-olagan-kurultay-sureci-pm-ve-ydk-uyelerinin-secimleriyle-tamamlandi-314009
CHP kurultayında ikinci gün: Bu mücadelenin sonunda iktidar vadediyorum
29 Kasım 2025
/haber/chp-kurultayinda-ikinci-gun-bu-mucadelenin-sonunda-iktidar-vadediyorum-313992
ÜÇ GÜN SÜRECEK CHP KURULTAYI BAŞLADI
CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı: Parti tüzüğünde değişiklikler
29 Kasım 2025
/haber/chpnin-39uncu-olagan-kurultayi-parti-tuzugunde-degisiklikler-313982
CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar açıklandı
10 Kasım 2025
/haber/chp-kurultayi-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-313391
Kadın Sığınakları Kurultayı: Erkek şiddetiyle mücadelede feminist yöntem şart
4 Kasım 2025
/haber/kadin-siginaklari-kurultayi-erkek-siddetiyle-mucadelede-feminist-yontem-sart-313191
Sayfa Başına Git