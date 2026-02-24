CHP'nin kurultay davasında "İBB" talebine ret

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında, dosyanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasıyla birleştirilmesi talebi reddedildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 23 Şubat’ta (dün) görülen duruşmada cumhuriyet savcısı, dosyanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasıyla fiili bağlantı taşıdığını savundu.

Savcı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne muvafakat yazısı yazılmasını ve iki dosyanın birleştirilmesini istedi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi bu talep doğrultusunda İstanbul’daki mahkemeye yazı gönderdi ve birleştirme konusunda görüş sordu.

“Bağlantı yok”

Talebi değerlendiren İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iki dosya arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunmadığı sonucuna vardı.

Mahkeme heyeti, dosyalardaki bazı sanıkların aynı kişiler olmasının tek başına yeterli olmadığını belirtti. Heyet, sanıklara isnat edilen suçların vasıf ve mahiyet bakımından farklılık taşıdığını vurguladı. Bu gerekçelerle birleştirme önerisini kabul etmedi.

Kararda, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/582 esas sayılı dosyası ile İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyası arasında yalnızca bazı sanıkların ortak olduğu, bunun dışında fiili ve hukuki irtibat tespit edilmediği söylendi.

Bu kararın ardından kurultay davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek.

İddianamede kimler yer alıyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023’te yapılan CHP 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialar üzerine 10 Şubat’ta soruşturma başlattı. Savcılık, soruşturma sürecinde bazı delegelerin ve parti mensuplarının ifadelerini aldı ve iddianameyi tamamladı.

İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla gösterildi.

Savcılık, kurultayda divan başkanlığını yürüten Ekrem İmamoğlu’nun diğer şüphelilerle birlikte bazı delegelere para verdiğini, adaylık ve iş vaadinde bulunduğunu, market kartı dağıttığını, oy pusulalarının fotoğraflarını istediğini, ikinci tur oylamayı geciktirerek yanlış bilgilendirme yaptığını ve bu yollarla Özgür Özel’in kazanması için delegelerin iradesini yönlendirdiğini iddia etti.

Savcı, tüm sanıkların “Seçim kanununa muhalefet” suçundan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

(EMK)