CHP'nin 'kriz yönetimi' planı: Olağanüstü toplantı kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonların ardından İstanbul'daki milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, İstanbul İl Başkanlığı’nda toplantıya çağırdı.

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Tüm seçilmişler, İstanbul’daki yeni operasyona ilişkin süreçleri yakından takip edecek.

Özel’in, Düzce ve Antalya mitinglerinin ise ertelenmeksizin yapılmasına karar verildi. CHP'nin Antalya mitingi yarın 19.00'da yapılacak.

İBB'ye 5. dalga operasyon: 47 gözaltı kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlattığı operasyona tepki gösterdi.

CHP'nin kriz yönetimi planı

Çelik, operasyonlar sonrası nasıl bir süreç izleyeceklerini “Milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il kadın ve gençlik kolu başkanımızla il binamızda toplanacağız ve orada bir kriz yönetim planımız var. Kriz yönetim planımız çerçevesinde arkadaşlarımızı görevlendireceğiz operasyon yapılan belediyelerle ilgili. Avukatlarımız Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğünden süreci takip edecekler. Bir örgütsel çağrı il binasına yapmadık” sözleriyle anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bu sabah operasyonlara ilişkin iki ayrı telefon görüşmesi yaptığını aktaran Çelik, "İstanbul’daki sürece yönelik kendisini bilgilendirdim. Şu ana kadar mitinglerin iptaline ilişkin alınmış bir karar yok. Genel Başkan’ın programı ile ilgili değişiklik kararı almış değiliz" diye konuştu.

"Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar"

Çelik, şunları kaydetti:

"Ortada bir suç bulunamayınca yeni yeni operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu sabah yaşanan budur. Hukuku tersten işleterek bir iş yapmaya çalışıyorlar. Esenyurt ile başlayan, İBB ile devam eden, onlarca insana yapılan operasyon, tutuklama ve gözaltılarda kurulmuş bir düzen var. Bu düzenin adı, iftira at kurtul düzenidir. İnsanlar özgürlükleriyle, aileleriyle, çocuklarıyla tehdit edilerek iftira atmaya zorlanıyor. Amaçladıkları şeyi de çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisiz bir Türkiye hayal ediyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Sandığın sembolik olduğu bir Türkiye istiyorlar."

Zeybek: Siyasi operasyon

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin, "Seçilmiş belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz, siyasi intikam mekanizmasının yeni hedefi oldu" derken; CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyona, "Sandıkta kazanamadıkları belediyeleri siyasi operasyonlarla ele geçirmek istiyorlar. Milletin iradesini gasbetmek isteyenler bunun hesabını er ya da geç sandıkta halkımıza verecektir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"İnsanlara zulmediliyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin belediyelerine yönelik soruşturmaya ilişkin "Sandıkta kaybettiklerini, hukuksuzca teslim almak için siyasi operasyonlar devam ediyor. Anayasa tanımaz, hukuk dışı, meşruluğunu kaybeden iktidar halkın siyasetçilerine, belediye başkanlarına saldırıyor. İnsanlara zulmediliyor. Susacak mıyız? Hayır susmuyoruz. Haksızlığı, hukuksuzluğu haykırmaya, halkımızın hakkını savunmaya, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

"İktidarın 'silkeleme' stratejisi"

Bir tepki de CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AKP sandıkta kazanamadığı belediyeleri yargı eliyle silkelemeye devam ediyor. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye başkanlarımıza, Parti Meclisi üyemize ve eski milletvekilimize uygulanan gözaltı kararları iktidarın 'silkeleme' stratejisinin bir parçasıdır. Gözaltına al tutukla, birincide tutuklayamadıysan bir daha gözaltına al ikincide tutukla, yandaş kanallarda mahkemeleri kur, yargıla, kes, biç, hırpala, mahkum et, itibarsızlaştır…. Bu milletin bu işlere karnı tok. Ne yaparsanız yapın gideceksiniz."

“Suç unsuru bulamadılar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da ''19 Mart'tan bu yana belediyelerimizde kamuoyunu tatmin edecek bir suç unsuru bulamayanlar, yeni suçlar icat etmek, yeni iftiralar atmak için yeni bir operasyona yelteniyor. inanıyoruz ki halkımızın teveccühünü kazanmış belediye başkanlarımız hakkında 'çamur at izi kalsın' kabilinden yapılan bu operasyon da milletimizin vicdanından dönecektir" diye tepki gösterdi.

(AB)