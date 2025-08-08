TBMM'de kurulan 51 kişilik Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'na İYİ Parti katılmama kararı aldı.

İYİ Parti'nin üç koltuğu için TBMM Başkanlığı; CHP, AKP ve DEM Parti'ye yazı gönderdi. Üç partinin de birer isim belirlemesini istedi.

DEM Parti'nin üye sayısı 5'e çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), komisyona yeni üye olarak İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ı belirledi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kararın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alındığı duyurdu. Böylelikle DEM Parti'nin komisyon üye sayısı 5'e çıkmış oldu.

CHP'nin komisyon üyesi belli oldu

CHP'nin yeni komisyon üyesini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Halk TV'de açıkladı.

Çözüm komisyonunda İYİ Parti'nin katılmaması nedeniyle doğan boşlukta CHP'nin belirlediği komisyon üyesi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu. Böylelikle CHP'nin komisyon üye sayısı 11'e yükseldi.

(AB)