CHP'nin kazandığı Pınarbaşı'na 2 Haziran'a kadar kayyım atandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine yeni başkan seçilene kadar kayyım atandı.

31 Mart seçimlerinde Pınarbaşı ilçesini CHP adayı Deniz Yağan, MHP'li Menduh Uzunluoğlu'ndan aldı.

Ancak MHP seçim sonucuna itiraz etti. İlçe seçim Kurulu da seçimin yenilenmesine karar verdi.

Yeni başkan seçilene kadar Kayseri Valiliği, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş’i kayyım olarak atadı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, ''31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 2 Haziran 2024 tarihine kadar Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir.''

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Ne olmuştu?

Pınarbaşı’nda 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından yapılan oy sayımlarında, CHP’li Deniz Yağan 5 bin 82 oyla birinci oldu. MHP’li mevcut belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak ikinci oldu.

MHP’li yetkililer, mühürsüz oy torbaları kullanıldığı iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 3 Nisan’da 1’e karşı 6 oyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

CHP İl Başkanlığı ise 4 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye geçici süreyle kayyım atanmasını istedi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulunun kararı ile Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerinin iptaline ve seçimlerin 2 Haziran 2024'te yapılmasına karar verilmiştir. İptal edilen seçimler doğrultusunda itiraz süreçleri devam etmekte olup, itirazların inceleneceği süreç içerisinde, Pınarbaşı Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı tarafından yönetilmeyeceği, tarafımıza gelen ihbarlar doğrultusunda, belediye içerisinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddia edildiği hususu dikkate alınarak acilen ve tedbiren 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 45, 46. maddeleri gereğince, Pınarbaşı Belediyesi'ne belediye başkanı görevlendirilmesi (kayyım) için başvurumuz Kayseri Valiliğine iletilmiştir."

(RT)