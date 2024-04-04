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Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 00:51
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 04:04
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İL SEÇİM KURULU AKP İTİRAZINI KABUL ETTİ

CHP'nin kazandığı İstanbul, Beykoz'da oylar yeniden sayılıyor

AKP'nin İlçe Seçim Kurulunda reddedilen itirazı İl Seçim Kurulunda kabul edildi. Beykoz'da sayım sonuçları iptal edildi. Oylar yeniden sayılıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Kurulun partisinin beş ilçedeki itirazlarını da kabul ederek oyları yeniden saymasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'nin kazandığı İstanbul, Beykoz'da oylar yeniden sayılıyor
Beykoz sahil, Flickr

İstanbul İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu kararına göre CHP'nin belediye başkanlığını kazandığı Beykoz'da AKP'nin itirazını kabul ederek oyların yeniden sayılmasına karar verdi.  

İlçe Seçim Kurulunun belirlemesine göre, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde, CHP adayı Alaattin Köseler 68 bin 453 (yüzde 45,87), AKP adayı Murat Aydın 67 bin 20 (yüzde 44,91) oy almıştı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AKP'nin sonuçlara itirazını reddetmesi üzerine, itirazın İstanbul İl Seçim Kuruluna getirildiğini ve burada kabul edildiğini açıkladı.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararı

AKP'nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulu kararının gerekçesinde "Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı[nı]" kaydetti. 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İl Seçim Kurulunun yeniden sayım gerekçesini ikna edici bulmadıklarını söyleyerek, ilçe seçim kurllarına yaptıkları kendi itirazlarının da ilde sayım yapılarak sonuca bağlanmasını istedi.

(AEK)

Beykoz Belediyesi yeniden sayım CHP AKP
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