CHP'nin kazandığı İstanbul, Beykoz'da oylar yeniden sayılıyor

İstanbul İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu kararına göre CHP'nin belediye başkanlığını kazandığı Beykoz'da AKP'nin itirazını kabul ederek oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

İlçe Seçim Kurulunun belirlemesine göre, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde, CHP adayı Alaattin Köseler 68 bin 453 (yüzde 45,87), AKP adayı Murat Aydın 67 bin 20 (yüzde 44,91) oy almıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AKP'nin sonuçlara itirazını reddetmesi üzerine, itirazın İstanbul İl Seçim Kuruluna getirildiğini ve burada kabul edildiğini açıkladı.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararı

AKP'nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulu kararının gerekçesinde "Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı[nı]" kaydetti.