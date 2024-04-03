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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 13:13
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 13:27
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CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılıyor

AKP adayının itirazı üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu, ilçede geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Oyların yeniden sayılması işlemi bugün saat 11.00 itibarıyla başladı. Oy sayımı yapılırken salon önünde bekleyen AKP ve CHP'liler arasında sık sık gerilim yaşandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılıyor
*Fotoğraf: AA

İstanbul Gaziosmanpaşa’da AKP adayı Hasan Tahsin Usta’nın itirazı üzerine CHP adayı Hakan Bahçetepe'nin kazandığı seçimde oylar yeniden sayılıyor.

İlçe Seçim Kurulları, AKP’nin itirazlarını kabul ederek, ilçede verilen oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Karar yazısında, “kurullarca yapılan değerlendirmelerde belediye başkanlığı seçiminde kazanan aday ve ikinci aday arasındaki oy farkının yaklaşık 10 katı kadar geçersiz oy sayısı olduğu” belirtildi.

Kurul, geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Oyların yeniden sayılması işlemi bugün saat 11.00 itibarıyla başladı.

Sonuçları takip etmek isteyen yurttaşlar, oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.

Spor Kompleksi önünde bekleyen  AKP ve CHP'liler arasında sık sık gerilim yaşandı.

CHP adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.47, AKP adayı Hasan Tahsin Usta da yüzde 40.01 oyla tamamlamıştı.

Öte yandan AKP dün Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet Halk Partisi ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

(RT)

gaziosmanpaşa Seçim 2024
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