CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi; il yönetimi görevden alındı

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

"CHP teslim alınamaz"

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Özgür Çelik, karara şu sözlerle tepki gösterdi:

"CHP'nin iktidar yürüyüşünü durduramadılar. Millet Türkiye'nin 81 ilinde ayakta. Bu ana kadar gerçekleştirdikleri hukuksuzluklarla CHP'yi durduramadıkları için bu tür kararlarla CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Millet ayaktadır. Milletimizle, halkımızla beraber mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. CHP halktır. Burası halkın evidir, baba ocağıdır. Baba ocağını halkın evini hiç kimse teslim alamaz."

"Tedbiren" Gürsel Tekin atandı

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin; il yönetimine ise Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

Mevcut yönetim görevi devretmezse ne olur?

CHP bu karara karşı bir üst mahkemeye itiraz etme hakkına sahip. Eğer başvuru reddedilse dahi siyasi tavrın ne olacağı önemli. Görevden alınan yönetim, atanan yönetimi binaya dahi sokmayabilir. Görevi devretmemesi ancak yeniden bir hukuk davasına konu olabilir. Bu durumda da kararı uygulamayan il yönetimi, hakkında 6 aya kadar disiplin cezası söz konusu olabilir.



"Karar ihtiyati tedbir mahiyetinde"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karardır" dedi.

Açıklamada, "İstanbul 45. asliye hukuk Mahkemesi tarafından verilen bugün tarihli İstanbul il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu üyelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırmalarına dair karar CHP’li bir kısım delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karardır" ifadelerine yer verildi.

Tunç: İstinaf yolu açık Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması kararına ilişkin açıklama yaptı, "İhtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde: "CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada verilen ara kararla; Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına, il başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine, 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ve İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri reddedilmiştir. Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir."

Karar Ara kararda şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine, 08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin REDDİNE, İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

CHP olağanüstü toplanıyor

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacak.

"Karar, demokrasimize yönelik açık bir darbe"

Toplantı öncesi sosyal medya hesabından karara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şu paylaşımı yaptı:

"Yeni adli yılın başlangıcında bu ülkenin hukukunu, adaletini dünyaya rezil ediyorlar! İstanbul İl Başkanımız ve yönetim kurulumuzun görevden alınarak, 39. Olağan Kurultay sürecimizi sekteye uğratmak büyük acizliktir. Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir! Hukuk yoluyla irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Örgütümüzün iradesini hiçbir güç gölgeleyemez. Partimiz, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır."

"CHP’yi CHP’liler yönetecek"

CHP İl Başkanlığına Özgür Çelik yerine atanan Gürsel Tekin, şu açıklamayı yaptı:

"Çağrı Heyeti kararını TGRT’den öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek."

Tekin, ardından sosyal medyadan bir açıklama daha yaparak, "Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır" dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesi tamamlandı

Çelik'in 3 yıl hapsi isteniyor

Ayrıca görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 3 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul seçimine ilişkin iddianamenin kabul edildiğini ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını açıkladı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi ve bu kongrede alınan kararların iptali için davaname düzenlendiği belirtildi.

