CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş YSK önünde: Hukuka sahip çıkın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Hatay’da seçimin iptal edilmesi için Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) önünde açıklama yaptı.

Savaş, AKP adayı Mehmet Öntürk’e itirazların devam etmesine rağmen mazbata verilmesine tepki gösterdi ve “Bu tutum seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını gösteren bir hukuksuzluktur” dedi.

Savaş, Öntürk ile arasındaki oy farkının 2 bin 569’a indiğini söyledi ve ekledi: “3 bin 389 ölmüş seçmene oy kullanıldığı açık bir tespit olarak sunulmuştur. Hatay halkının yarınlarını feda etmeye niyeti yoktur. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir.”

YSK’deki hakimlere seslenen Savaş, “31 Mart’ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka, demokrasi ve adalete sahip çıkın” diye konuştu.

(RT)