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Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 10:17
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 10:46
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CHP'nin boykotyap.com sitesine erişim engeli getirildi

Özgür Özel'in duyurduğu boykotyap.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'nin boykotyap.com sitesine erişim engeli getirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde yaptığı boykot çağrısının ardından kurulan 'boykotyap.com' adlı websitesi mahkeme kararıyla erişime engellendi.

CHP İletişim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin dün (27 Mart)  websitesini erişime engellediğini duyurdu.

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Özel, 'bizi görmeyeni gömeceğiz' demişti

Özel, 24 Mart'taki Saraçhane mitinginde Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinin bazı medya kuruluşları tarafından yayınlamaması üzerine boykot listesi açıklamıştı.

“Bizi görmeyeni gömeceğiz,” diyen Özel'in ilan ettiği boykot listesinde EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, Turkuaz Yayınevi, Milli Piyango, misli.com, iddia.com, ETS Tur, DHA ve İHA yer aldı.

Özel’in Saraçhane’deki duyurusunun ardından 25 Mart'ta websitesi kuruldu, iki gün sonra da kapatıldı.

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Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Ertesi sabah gözaltına alınan İmamoğlu, dört gün gözaltında tutulduktan sonra 23 Mart Pazar günü Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 50 kişiyle beraber tutuklandı. 

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere üniversitelerde eylemler başlarken, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde de her gün miting yapıldı. 

Polis, protestolara biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile saldırdı. Eylemlerde şu ana kadar Türkiye geneli 1800'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 26 kişi ise tutuklandı.

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(RT)

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MUBI Türkiye: Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız
Bugün 12:55
/haber/mubi-turkiye-adaletin-aklin-ve-ozgurlugun-yanindayiz-305935
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