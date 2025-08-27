ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:06
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 16:09
1 dk Okuma

CHP'nin Beyoğlu mitingi öncesi metro kapatıldı

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, Valiliğin talimatıyla M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunun şu çıkışlarının yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP'nin Beyoğlu mitingi öncesi metro kapatıldı
Fotoğraf: Beyoğlu Belediyesi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de tutuklanmasının ardından, CHP’nin bu akşam düzenleyeceği 50. miting öncesi Beyoğlu’na giden bazı metro istasyonları kapatıldı.

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor”mitinglerinin 50’ncisini Beyoğlu’nda yapacağını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve tüm yol arkadaşlarımız için özgürlük talebiyle buluşuyoruz” diyerek vatandaşları mitinge davet etti. İmamoğlu ise, “Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar” sözleriyle mitinge çağrı yaptı.

İstanbul Valiliği, miting öncesinde güvenlik gerekçesiyle Beyoğlu’ndaki metro çıkışlarının bir kısmını kapatma kararı aldı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, Valiliğin talimatıyla M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunun şu çıkışlarının yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi:

  • Şişhane Metro İstiklal Caddesi çıkışı
  • Şişhane Metro Vergi Dairesi çıkışı
  • Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi önü çıkışı

Açıklamada, Kasımpaşa ve Refik Saydam Caddesi çıkışlarının ise açık olduğu duyuruldu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi tutuklandı
İBB OPERASYONU
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi tutuklandı
19 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İnan Güney Ekrem İmamoğlu protestoları beyoğlu belediyesi
ilgili haberler
Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akp-gazze-konusunda-zayif-kaldi-ses-cikaramadi-310825
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglunun-avukati-nusret-yilmaz-gozaltina-alindi-310824
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akp-gazze-konusunda-zayif-kaldi-ses-cikaramadi-310825
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglunun-avukati-nusret-yilmaz-gozaltina-alindi-310824
Sayfa Başına Git