CHP'nin Beyoğlu mitingi öncesi metro kapatıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de tutuklanmasının ardından, CHP’nin bu akşam düzenleyeceği 50. miting öncesi Beyoğlu’na giden bazı metro istasyonları kapatıldı.

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor”mitinglerinin 50’ncisini Beyoğlu’nda yapacağını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve tüm yol arkadaşlarımız için özgürlük talebiyle buluşuyoruz” diyerek vatandaşları mitinge davet etti. İmamoğlu ise, “Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar” sözleriyle mitinge çağrı yaptı.

İstanbul Valiliği, miting öncesinde güvenlik gerekçesiyle Beyoğlu’ndaki metro çıkışlarının bir kısmını kapatma kararı aldı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, Valiliğin talimatıyla M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunun şu çıkışlarının yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi:

Şişhane Metro İstiklal Caddesi çıkışı

Şişhane Metro Vergi Dairesi çıkışı

Şişhane Metro Beyoğlu Belediyesi önü çıkışı

Açıklamada, Kasımpaşa ve Refik Saydam Caddesi çıkışlarının ise açık olduğu duyuruldu.

İBB OPERASYONU Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi tutuklandı

(EMK)