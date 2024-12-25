CHP'nin asgari ücrete karşı eylem planı miting yapmak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret sonrası bugün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'la görüştü.

Görüşme sonrası iki isim basın açıklaması düzenledi. Özel burada, 28 Aralık Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda yapmayı kararlaştırdıkları asgari ücret mitingine çağrı yaptı.

"Geçim olmazsa seçim olur" diyen Özel, "Hepimize geçmiş olsun bu bir felaket” dedi. Yılgınlığa düşmeden mücadele edeceklerini belirtti. “Yapılacak ilk seçimde de iktidardan düşecekler" diye konuştu. Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ziyaretimizin sebebi son derece tatsız bir konu. Yaklaşık üç aydır asgari ücretin belirlenme şekli ve 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı tartışma konusu.

Hiç şüphe yok ki hatırlamamız gereken husus; 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan, yüksek enflasyonlu dönemde olduklarını, asgari ücreti gerekirse üç ayda bir güncellemek gerektiğini söylemişti. Bu kendisinin açık bir seçim taahhüdüydü ve yılda bir kez değil, en az iki kez ama enflasyon yüksekse dört kez de yapmak düşünülebilir diyordu.

Seçim geldi, geçti. 2024 yılında 17 bin 2 lira olarak belirlendi ve 1 yıl boyunca 1 kuruş zam almadı. Asgari ücrete yapılacak zam konuşurken iktidara müzahir bazı kalemler ve TV yorumcuları asgari ücrete zam yapıldığında enflasyon artar, asgari ücrete hedeflenen enflasyon kadar zam yapalım tartışması açtılar. Asgari ücretli aldığı ücretin önemli bir kısmını zaten kiraya veriyor. Geri kalanı gıdaya, giyinmeye, çocuğunun kırtasiye masrafına harcamaya fırsat bulamadan yok oluyor. Kira varsa zaten tek asgari ücretlinin geçinmesi söz konusu değil. Asgari ücretli ya kirayı verecek aç kalacak ya da karnını doyuracak sokakta kalacak.

Elli yıldır yürürlükte olan bir kanun gereği TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonunda temsil ediliyor. TÜRK-İŞ'in sırtındaki yük, milyonların beklentisine uygun bir asgari ücretin tespiti noktasında davranmak. Süreci yakından takip ettik. Dün apar topar, aslında perşembe ya da cuma günü yapılacak olan toplantıya TÜRK-İŞ davet edildi. Katılmamalarını, emri vakiye alet olmamalarını önemli bulduk. 17 bin liraya gelecek yüzde 30 zammın bir sefalet ücreti olduğunu, dayatma olduğunu, bunu reddettiğimizi açıkça ifade etmek isterim.

MYK'da aldığımız kararla işçi sendikalarını ziyaret etmeyi ve düşüncelerimizi paylaşması uygun gördük. Milletvekillerini genel kurula sokmayarak, onları parti genel merkezinde toplayarak 'Biz mecliste yokuz' dedik. Şu anda 100 milletvekilimiz Ankara'da. Pazar yerine uğrayarak emeklilerle konuştum. Halinden memnun olan bir kişi yok. Asgari ücret 22 bin iyi oldu diyen bir kişi yok.

17 bin 2 liralık ücret tüm yıl eridi. Alım gücü 10 bin liranın altına düştü. Dün akşam 5 bin lira artış yaptılar. Refah payını filan bıraktık şu an.

Cumartesi günü STK'ların çağrısıyla yapılacak olan Tandoğan'daki mitingde varız. 30 bin liranın altındaki asgari ücrete yokuz. O mitinge tüm asgari ücretlileri, emeklileri çağırıyoruz. MYK toplantımızda aldığımız karar gereğince bundan sonra sahadayız. 2025 yılında diyoruz ki bu asgari ücretle geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olur. Bu emekli maaşla geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olur. Adımımızı atmadığımız il, ilçe bırakmayacağız. Seçime zorlamaya devam edeceğiz.

Son olarak tüm emekçilere şunu söylüyorum; en kötü sendika, sendikasız olmaktan iyidir. Sendikalara dört elle sarılmaya ve birlik olmaya devam ediyorum. Çünkü eğer işçiler sendikalıysa işçilerin asgari ücret sorunları olmaz. Tüm işçiler örgütlü olsa bugün bunu yapmaya kimsenin cesareti olmaz. Örgütlü işçinin karşısında kimse olamaz.