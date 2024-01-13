CHP'nin "Anayasa’ya sahip çıkıyoruz" mitingi iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın (14 Ocak) Tandoğan'da gerçekleştirilecek mitingin iptal edildiğini bildirdi.

Özel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."

Ne olmuştu?

Yargıtay'ın 3 Ocak'ta, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci Anayasa Mahkemesi kararını da tanımaması üzerine CHP, büyük bir miting yapma kararı almıştı.

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CHP lideri Özgür Özel, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yaşananları "sivil darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, "demokrasiye ve Anayasa'ya sahip çıkmak için" 14 Ocak Pazar günü, Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleme kararı aldıklarını söylemişti.

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(VC)