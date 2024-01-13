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Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 13:49
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2024 14:04
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CHP'nin "Anayasa’ya sahip çıkıyoruz" mitingi iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak’ın kuzeyinde 9 askerin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Ankara’da yarın yapacakları mitingi iptal ettiklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'nin "Anayasa’ya sahip çıkıyoruz" mitingi iptal edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın (14 Ocak) Tandoğan'da gerçekleştirilecek mitingin iptal edildiğini bildirdi.

Özel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."

Ne olmuştu?

Yargıtay'ın 3 Ocak'ta, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci Anayasa Mahkemesi kararını da tanımaması üzerine CHP, büyük bir miting yapma kararı almıştı. 

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CHP lideri Özgür Özel, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yaşananları "sivil darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, "demokrasiye ve Anayasa'ya sahip çıkmak için" 14 Ocak Pazar günü, Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleme kararı aldıklarını söylemişti.

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CHP'NİN GÜNDEMİ "SİVİL DARBE GİRİŞİMİ"
Özgür Özel: "Halkın iradesine, Meclis iradesine sahip çıkacağız"
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(VC)

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