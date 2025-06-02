CHP'nin "Ahtapot Saray’da" videosu viral oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı "Orada burada ahtapot arama. Ahtapot Saray’da" başlıklı video kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Paylaşım, partisinin Antalya’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi sırasında yapıldı.

Videonun açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu karanlık organizasyon kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür” sözlerine yer veriliyor. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Herkese göstereceğim inşallah, o ahtapot nasıl bir ahtapotmuş diye” ifadeleriyle devam eden videoda, AK Parti iktidarı döneminde yaşandığı öne sürülen çeşitli yolsuzluk dosyaları ve olaylar görsel olarak ahtapot metaforu üzerinden aktarılıyor.

Videoda dikkat çeken bir diğer bölüm ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalara ayrılan kısım.

Bahçeli’nin “Hırsız evin içindeyse kilit yararsız ve nafiledir. 17-25 Aralık'ın kara kutusu bize göre kaçak ve karanlık saraydadır. Çünkü 17-25 Aralık'ın göbeğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu, savcının ifşaatıyla açıklık kazanmıştır” sözleri hatırlatılıyor.

(EMK)