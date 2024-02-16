CHP'nin aday tanıtım filminde Lütfü Savaş yer almadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok büyükşehir belediye başkanının yer aldığı yeni bir reklam filmi yayımladı.

Reklam filmi, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda Özgür Özel’in “Biz Türkiye İttifakı’yız. Türkiye’yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz” açıklaması ile başladı.

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Reklamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun dükkanının kepengini açan bir vatandaşa yardım ettiği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘ın bir bakkala girerek vatandaşlarla tokalaştığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce‘nin kütüphanede öğrencilerle sohbet ettiği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer‘in bir üretim tesisinde işçilerle sohbet ettiği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun çiftçilerle selamlaştığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay‘ın çimlerde gitar çalıp müzik söyleyen gençlerle buluştuğu görüntülere yer verildi.

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Fakat yeniden adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, filmde yer almadı.

Belediye başkanlarının bulunduğu toplu pankartta ve bir sahilde yapılan toplu yürüyüşte de Savaş’a yer verilmedi.

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(RT)