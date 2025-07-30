CHP'nin 40. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi bu akşam Şile'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla 23 Mart’ta başlattığı mitingler serisinin 40’ıncısını bu akşam İstanbul’un Şile ilçesinde yapılacak.

CHP, mitingin Şile Atatürk Meydanı’nda yapılacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşılan açıklama şöyle:

“Millet iradesinin sesi Şile’den yükselecek! Tek adam anlayışına karşı sesimizi duyurmaya devam edecek; adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde görene kadar durmayacağız. Bu meydanlara akan cesaret kazanacak; biz kazanacağız, Türkiye kazanacak!”

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 14 Temmuz'da gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

(EMK)