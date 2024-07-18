CHP'nin 24 saat sürecek "Eğitim Maratonu" başladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eğitimdeki sorunlara ilişkin Anıt Park’ta halka açık olarak düzenlendiği 24 saat sürecek “Eğitim Maratonu” başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasını yaptı ve iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi.

"Eğitim sistemi çağın gerisinde"

Özel, tarikat ve cemaatlerin eğitimdeki etkisinden söz etti:

"Tarikatlar ve cemaatler kavgası var. 'Her köşe başını hangimiz tutalım, bunları nasıl yapalım, müfredata kendi zihnimizdeki zehri nasıl akıtalım? O kitaplar üzerinden bu zehri Anadolu'ya, Trakya'ya nasıl yayalım?'

Böyle olunca maalesef çocuk AK Partilinin çocuğu da, CHP'linin de, MHP'linin de, İYİ Partili'nin de, DEM'linin de, hangi görüşten olursa olsun PİSA sınavına girdiğinde ortalamamız sondan ikinci dünyada...

Tüm yeteneklerde, tüm yetkinliklerde, bu coğrafyanın zeki evlatları dünyada normalde aşık atamayacak akranlarının her alanda gerisinde. Sebebi ne? Sebebi o çocuklar değil, doğru imkanlar yaratıldığında o çocukların neler başardığını görüyoruz. Ama eğitim sistemi, okul öncesinden başlayıp lisansüstü ve akademik kariyer süreçlerine kadar sürekli çağın gerisinde, eksikliklerle dolu bir süreci Türkiye'de yaşıyoruz."

21 başlıkta eğitim tartışılacak

Eğitim Maratonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın eğitimin içinde bulunduğu durumu paylaşacak.

Eğitim Maratonu’nda; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Erken Çocukluk Eğitimi, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Eğitim Ortamlarının Niteliği, Mesleki Eğitim ve MESEM, Yerel Yönetimler ve Eğitim, Cumhuriyet Aydınlanması ve Eğitim, Öğretmen Yetiştirme - Atanmayan Öğretmenler ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Öğretmenlerin Durumu, Laik ve Bilimsel Eğitim, Nitelikli Kamusal Eğitim, Eğitim Ekonomisi, Yükseköğretim Sistemi, Akademik Özgürlükler ve Akademisyenlerin Durumu, Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Eğitim – Hukuk ve İdari Yapılanma, Afetler Ülkesinde Eğitim, Sınav Odaklı Eğitim ve Ölçme Değerlendirme, Teknoloji Çağında Eğitim, Kapsayıcı Eğitim ve Özel Eğitim, Çocuk Hakları ve Çocuğun İyi Olma Hali olarak belirlenen 21 ana başlıkta, 100’ün üzerinde eğitim konusu ele alınacak.

100'den fazla konuşmacı sunum yapacak

Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, akademisyenler, uzmanlar, eğitim sendikaları genel başkan ve yöneticileri, araştırmacı ve yazarlar, düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile siyasetçilerden oluşan 100’den fazla konuşmacı ilgili konularda sunumlar yapacak.

CHP’nin 13 Genel Başkan Yardımcısı; 2 Parti Meclisi üyesi; 20’den fazla konu uzmanı ve deprem bölgesi milletvekili; aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve başarılı eğitim uygulamaları örnekleri olan 5 ilçe belediye başkanın da olduğu siyasetçiler de gün boyunca farklı konu başlıklarında sunum yapacak.

Eğitim Maratonu, 19 Temmuz Cuma günü sabah saat 10.00’da sona erecek. Etkinliğin tamamlanmasının ardından CHP il ve ilçe örgütleri tüm il ve ilçelerde basın açıklaması gerçekleştirecek.

(RT)