CHP MYK’dan ihraç kararı: Ülkü İnanlı, Melendiz Dalyan İzgi ve Ali Boltaç disipline sevk edildi

*İnanlı, X hesabından yaptığı paylaşımda siyasallaşmış yargı kararıyla partiye el konulduğunu savunarak, Ekrem İmamoğlu'na verilen oylara ve halkın emanetine sahip çıktıklarını, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve İmamoğlu ile yola devam edeceklerini açıkladı. Birçok CHP'li İBB Meclis Üyesi'nin istifa ederek YENi Parti grubunu kuracağı öğrenildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından CHP'deki butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Müslim Sarı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

Sarı, şöyle dedi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis grubunda Cumhuriyet Halk Partili gibi görünen, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'yle siyasal aidiyeti tam olarak örtüşmeyen, başka siyasal partilere daha çok kendilerini ait hisseden belediye meclis üyelerimiz vardı. Bu çerçevede 2 tane büyükşehir belediye meclis üyesini bugün tedbirli biçimde kesin çıkarmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan birisi İBB Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, diğeri ise yine grup sözcümüz Melendiz Dalyan İzgi. Yine bir belediye başkanımız parti faaliyetlerine katılmak yerine başka siyasal partinin faaliyetlerine katılarak kendilerini daha çok orada hissettiklerini bize gösterdiler. Biz de yine bugün böyle bir değerlendirme yaparak Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç'ı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz."

"Sözümüzün arkasındayız"

Karar sonrası İnanlı X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"9 Eylül 1923, partim CHP nin “Halk için…” ilkesi ile yola çıktığı tarih. 21 Mayıs 2026 partim CHP nin halktan koparıldığı tarih. Ve bugün siyasallaşmış yargı kararı ile partimize el koyan Butlan yönetiminin beni partiden ihraç ettiği tarih. Ülke yangın yeri, bir taraftan foncular halkı soyarken, bir taraftan gerçekleri anlatan gazeteciler hapse atılır. Tele 1, Halk TV kapatılır. Hakkında tek somut delil olmayan başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Belediye Başkanlarımız tutuklanırken, fon vurguncuları hesap vermez. Bütün bunlar olurken Butlan yönetiminin derdi ihraç ! İBB meclisinde ilk günden bu yana Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na verilen oylara, halkın emanetine sahip çıktık. Ne seçmenlerimize ne de yol arkadaşlarımıza ihanet etmedik. Sözümüzün arkasındayız. Yola çıktıklarımızı yolda terk etmedik. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ile, Seçilmiş İl Başkanımız Özgür Çelik ile, Seçilmiş Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile yol yürümeye devam edeceğiz."

Öte yandan, CHP'li bir çok İBB Meclis Üyesi'nin istifa ederek YENi Parti grubunu kuracağı öğrenildi.

KADINLAR ANLATIYOR: MÜCADELE, SİYASET, DAYANIŞMA-5 Ülkü İnanlı: Halka rağmen yapamazsınız!

(EMK)