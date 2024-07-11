CHP, milletvekillerinin Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmamasını yargıya taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Boğaziçi Üniversitesi’ne girişlerinin engellenmesini yargıya taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, milletvekilleri Ali Gökçek, Yüksel Taşkın, Türkan Elçi, Kayıhan Pala, Aylin Yaman, Onur Konuralp, Semra Dinçer, Tahsin Ocaklı ve EMEP Milletvekili İskender Bayhan, öğrencilerin düzenlediği alternatif mezuniyet etkinliğine katılmak için 5 Temmuz’da Boğaziçi Üniversitesi'nin Hisarüstü Kampüsü’ne gitmiş ancak rektör Naci İnci’nin talimatıyla okula alınmamışlardı.

Suat Özçağdaş, bugün beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Milletvekilleri başvuru öncesi Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Milletvekilleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi'nin 5 Temmuz'da yapılan 157. mezuniyet törenine gitmek ve 1279 gündür devam eden eyleme destek vermek istediklerini belirten Özçağdaş, girişlerinin Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin talimatıyla engellendiğini söyledi.

Milletvekillerinin parlamenter denetim görevlerinin bulunduğuna ifade eden Özçağdaş, bu görevlerinin engellenmesi nedeniyle "görevi kötüye kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi:

Sadece parlamenterler değil, geçtiğimiz yıl içerisinde AKP İstanbul Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerde sokaktan geçen vatandaşların dahi dersler de dahil olmak üzere üniversitelere girmesinin bir kamu yararı olduğunu dile getirmiştir.

Bizim yasal haklarımızın yanı sıra normal vatandaşların da böyle bir üniversitelere içerisinde gezebilecekleri yönünde bir iktidar görüşü var. Nitekim rektörün daha önce AKP milletvekillerini gayet ağırladığını, üniversitesinde görüştüğünü biliyoruz.

Eğer milletvekillerinin bir üniversiteye girmesinin engellenmesi durumu tabii hale gelirse milletvekillerinin halkın temel sorunları olan eğitim, sağlık, ekonomi ve benzeri alanlarda hastanelere okullara kamu kurumlarına nereye giderse gitsin ilgili kişilerden izin alması durumu oluşur. Doğal olarak böyle bir durum söz konusu olamaz.

Şunu düşünebiliyor musunuz, bir milletvekili bir hastanede bir sıkıntı var hastanenin kapısına gidecek ama güvenlik diyecek ki başhekim sizin içeri girmenizi istemiyor. Olay bu derece absürt. Bu parlamenterlerin anayasada tanımlı görevlerini engellenmesidir. Bu nedenle suç duyurusunda bulunuyoruz.