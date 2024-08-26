CHP Milletvekili Özkan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum.”

Özkan ne demişti?

Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye yönelik “Gösteriş müptelası elitistler” sözlerini alıntılayarak şunları yazmıştı:

“Seni gidi züppe seni!

Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende.

Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi?

Kıskandın mı?

Seni sarayın züppesi seni!

#ErkenSeçim istiyoruz.

Hodri meydan!”

AKP’lilerden tepki

Özkan’ın bu paylaşımına, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra şu bakanlar da yine sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

Cumhurbaşkanına hakaret davaları BİA Medya Gözlem 2024 İkinci Çeyrek Raporu’na göre, Nisan-Haziran döneminde en az 17 gazeteci ve karikatüristin adı “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesine dayandırılan davalarda geçti. Bu dosyalardan toplam 74 yıl 8 ay hapis cezası isteniyordu. Rapora göre, bu üç aylık dönemde görülen yargılamalarda beraat ve mahkumiyete dönük herhangi bir karar tespit edilemediyse de, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” başlıklı TCK’nın 299. maddesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 yıllık görev süresinde 250’yi aşkın gazetecinin yargılanmasına, en az 76’sının da hapis veya para cezalarına mahkum edilmesine zemin oluşturdu.

(AS)