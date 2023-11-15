CHP Milletvekili Gürer: Borçlu 3 milyon 818 bin kişi icra kıskacında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe alınan vatandaş sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Eylül'de 118 bin 857 kişinin bireysel kredi borcunu, 90 bin 13 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bireysel kredi borcu yüzünden icra takibine alınan vatandaş sayısı son 13 ayın en yüksek noktasına çıktığını, hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu nedeniyle aynı ay içerisinde takibe alınanlar tek kişi sayıldığında eylülde toplam 179 bin 986 kişi takibe alındığını aktardı.

Bu yılın ilk 10 ayında farkı farklı aylarda hakkında takip işlemi başlatılanlar tek kişi sayıldığında toplam 635 bin kişi 837 kişinin bireysel kredi borcunu ödeyemediğini belirten Ömer Fethi Gürer, 616 bin 908 kişinin ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alındığına işaret etti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplamda 979 bin 287 kişinin bu dönemde kredi kartı ve bireysel kredi borcunu veya her ikisini birden ödeyemediği için icra takibine alındığını anlattı.

Kredi kartı borçları

Bu yıl ve önceki yıllarda bankalar tarafından icra takibine alınan ancak borcu hala devam eden ve bankaların takibinde bulunan vatandaş sayısı Eylül 2023 itibariyle 2 milyon 327 bin 680 olarak açıklandığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şöyle dedi:

“Hem bankaların hem de varlık yönetim şirketlerinin takibinde bulunanlar tek kişi sayıldığında Eylül 2023 itibariyle toplam 3 milyon 818 bin 605 vatandaş kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemediği için takipte bulunuyor."

Enflasyon hesabı dikiş tutmuyor

Aynı hafta içerisinde tüketici kredilerinde 1,6 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 12,8 milyar liralık yükseliş yaşandığını anlatan Gürer, son olarak şöyle dedi:

“Bilindiği gibi TÜİK, yılık ilk 10 aylık döneminde enflasyonu yüzde 55 olarak hesapladı. Ancak kredi karta borçları tüketim harcamalarıyla doğrudan ilişkili olduğu için, bu borçlardaki yüzde 124,2 oranındaki artış, bu dönemdeki gerçek enflasyon rakamıyla ilgili ipucu veriyor."

"Yani TÜİK’in yüzde 55 dediği enflasyonun aslında bu rakamların katbekat üstünde olduğu da bu rakamlardan ortaya çıkıyor.”

(EMK)