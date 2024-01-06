CHP Milletvekili Gezmiş emeklilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı

CHP Giresun Milletvekili, TBMM Katip Üyesi Elvan Işık Gezmiş, "Hükümet kötü yönetiminin bedelini emekliyi yokluğa, mahkum ederek ödetiyor. Son yapılan zam oranı asla kabul edilemez. Emekliye insanca yaşayacağı bir maaş verilmelidir. Zaten emekli düşürüldüğü bu perişanlığın hesabını sandıkta mutlaka soracaktır" dedi.

"Emeklinin maaşı ilaç parasına yetmiyor"

Milletvekili Gezmiş; hükümetin işçinin, memurun, emeklinin, emekçinin maaşına yaptığı zamları değerlendirdiği açıklamasında "Yağmur gibi yağan zamlar, artan maliyetler, sürekli yükselen enflasyon karşısında şüphesiz her kesim zor durumda ancak emekliler çok daha perişan. Aldıkları maaş bırakınız kira, fatura, yiyecek, ulaşım masraflarını ödemeyi sağlık sorunlarını çözmeye, ilaçlarını almaya dahi yetmiyor" dedi.

Gezmiş açıklamasında şunlara yer verdi:

"Asgari ücretin çoğunu özel sektör ödediği için, bundan Hazine vergi alıyor, böylece hükümet kazanç sağlıyor. Bu nedenle de asgari ücreti nispeten daha makul açıklıyorlar.

Ama emekli maaşı Hazine'den çıktığı için, hükümet de Hazine'yi tükettiği için emekli maaşına artış yapmıyor!

Böylece hükümetin kötü yönetiminin bedelini ne yazık ki emekli ödüyor! Emekliyi çaresizliğe sürüklüyorlar ancak bilsinler ki, emeklimiz bunun hesabını sandıkta mutlaka soracaktır"

CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, emekliler arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizerek de; "Bu ayrımcılığa da son verilmeli, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı. Oysa şu an zamlı haliyle bile çoğu emeklinin maaşı 10 bin 300 lira. Bu ücret hangi derde derman olacak?" dedi.

Gezmiş son olarak şöyle dedi:

"Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediyeleri kazanarak, halkçı ve sosyal demokrak anlayışla hizmet üretip, halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Genel iktidardan umudunu kesen halkımıza yerel iktidarlarımızla umut olacağız"

(SY/EMK)