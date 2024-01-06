ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2024 13:37
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2024 13:41
2 dk Okuma

CHP Milletvekili Gezmiş emeklilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı

Giresun Milletvekili Gezmiş "Emekliyi yokluğa, yoksulluğa,  çaresizliğe mahkum ettiler ancak emeklimiz bunun hesabını sandıkta soracaktır" dedi.

Saliha Yayla
Saliha Yayla

Saliha Yayla
Görseli Büyüt
CHP Milletvekili Gezmiş emeklilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı

CHP Giresun Milletvekili, TBMM Katip Üyesi Elvan Işık Gezmiş, "Hükümet kötü yönetiminin bedelini emekliyi yokluğa, mahkum ederek ödetiyor. Son yapılan zam oranı asla kabul edilemez. Emekliye insanca yaşayacağı bir maaş verilmelidir. Zaten emekli düşürüldüğü bu perişanlığın hesabını sandıkta mutlaka soracaktır" dedi.

"Emeklinin maaşı ilaç parasına yetmiyor"

Milletvekili Gezmiş; hükümetin işçinin, memurun, emeklinin, emekçinin maaşına yaptığı zamları değerlendirdiği açıklamasında "Yağmur gibi yağan zamlar, artan maliyetler, sürekli yükselen enflasyon karşısında şüphesiz her kesim zor durumda ancak emekliler çok daha perişan. Aldıkları maaş bırakınız kira, fatura, yiyecek, ulaşım masraflarını ödemeyi sağlık sorunlarını çözmeye, ilaçlarını almaya dahi yetmiyor" dedi. 

Gezmiş açıklamasında şunlara yer verdi: 

"Asgari ücretin çoğunu özel sektör ödediği için,  bundan Hazine vergi alıyor, böylece hükümet kazanç sağlıyor. Bu nedenle de asgari ücreti nispeten daha makul açıklıyorlar.
Ama emekli maaşı Hazine'den çıktığı için, hükümet de Hazine'yi tükettiği için emekli maaşına artış yapmıyor! 
Böylece hükümetin kötü yönetiminin bedelini ne yazık ki emekli ödüyor! Emekliyi çaresizliğe sürüklüyorlar ancak bilsinler ki, emeklimiz bunun hesabını sandıkta mutlaka soracaktır" 

CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, emekliler arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizerek de; "Bu ayrımcılığa da son verilmeli, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı. Oysa şu an zamlı haliyle bile çoğu emeklinin maaşı 10 bin 300 lira. Bu ücret hangi derde derman olacak?" dedi. 

Gezmiş son olarak şöyle dedi:

"Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediyeleri kazanarak, halkçı ve sosyal demokrak anlayışla hizmet üretip, halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Genel iktidardan umudunu kesen halkımıza yerel iktidarlarımızla umut olacağız"

(SY/EMK)

ELvan Işık Gezmiş emekli
Saliha Yayla
Saliha Yayla
[email protected] tüm yazıları
diğer yazıları
Kadınların olmazsa olmazı: Laiklik
17 Aralık 2023
Kadınların olmazsa olmazı: Laiklik
Giresun milletvekili Işık Gezmiş: Kadınların sesi olacağım
6 Aralık 2023
Giresun milletvekili Işık Gezmiş: Kadınların sesi olacağım
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Giresun’un ilk kadın vekili Gezmiş, kadın yürüyüşüne katılan ilk vekil oldu
26 Kasım 2023
Giresun’un ilk kadın vekili Gezmiş, kadın yürüyüşüne katılan ilk vekil oldu
Giresun'da bir ilk: Sevincimiz Elvan Elvan
5 Ağustos 2023
Giresun'da bir ilk: Sevincimiz Elvan Elvan
Giresun’daki sel felaketini inceleyen Milletvekili Gezmiş: Yaraları birlikte saracağız
26 Haziran 2023
Giresun’daki sel felaketini inceleyen Milletvekili Gezmiş: Yaraları birlikte saracağız
Sayfa Başına Git