CHP, MESEM'lere karşı eylemde: Çocuklar ucuz iş gücü değildir

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Gençlik Kolları bugün 81 ilde eş zamanlı açıklama yaparak Mesleki Eğitim Merkezleri'ndeki (MESEM) çocuk işçi ölümlerini protesto etti.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yenibosna’da düzenlediği Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde MESEM uygulamasını ve çocuk ölümlerini protesto ettikleri için tutuklanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 gence destek verdi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Nevşehir’deki protestoda konuştu. 2025’in ilk 11 ayında 83 çocuğun iş cinayetlerinde öldüğünü söyledi.

“İktidar, yarattığı kara düzende bizden çok şey istiyor. Canımızı istiyor, emeğimizi istiyor, ekmeğimizi istiyor, özgürlüğümüzü istiyor. Biz onlardan çok bir şey istemiyoruz: Çocuklar ölmesin istiyoruz.” dedi.

"Çocukların sömürülmesine rıza göstermeyiz"

AKP’nin Türkiye’yi emeğin ucuz, ekmeğin pahalı bir ülke haline getirdiğinden bahseden Aydın “Türkiye'yi Hindistan'a çevirmek istiyorlar. Bizim de buna rıza göstermemizi, susmamızı istiyorlar. Razı değiliz. Okulda olması gereken çocukların; atölyelerde, sanayilerde, inşaatlarda, fabrikalarda sömürülmesine, can vermelerine rıza göstermemizi susmamızı istiyorlar. Razı değiliz. Susamayız. Çünkü biliyoruz ki çocuklar uyurken susulur ölürken değil.” diye konuştu.

Konuyu TİP’lilerin tutuklanmasına getirerek “Bu ülkenin güzel evlatlarına, çocuklarına sahip çıkmak için ses çıkaran arkadaşlarımızı yaka paça gözaltına alıp tutukluyorlar. Susmamızı, rıza göstermemizi istiyorlar. Razı değiliz. Susmayız. Arkadaşlarımızla güçlü bir dayanışma içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

"Çocuklar ucuz iş gücü olarak kullanılamaz"

Ardından da şöyle konuştu:

Gençler bugün MESEM’de eğitim alamadan çalışmaya zorlanıyor. Uzun saatler boyunca üretim baskısı altında tutuluyor. İş güvenliği riskleriyle baş başa bırakılıyor. Haklarını talep ettiklerinde susturuluyor. Geleceklerini güçlendirecek bir beceri kazanmadan aynı döngüye mahkûm ediliyor.

Eğitimin adı var, kendisi yok. Gözetim var deniyor, pratikte neredeyse hiç yok. Gençler ‘öğrenci’ değil, açıkça ucuz iş gücü muamelesi görüyor.

Bu kabul edilemez. Hiçbir genç, hiçbir çocuk, ucuz iş gücü olarak kullanılamaz. Hiçbir genç, eğitimi ve güvenliği hiçe sayılan bir düzene mecbur bırakılamaz.”

Aydın taleplerini de şöyle sıraladı:

Çocuk işçiliğini teşvik eden tüm uygulamalar ve MESEM derhal kaldırılmalı,

Mesleki eğitim 18 yaş sonrasına taşınmalı çocuklar atölyelere değil okullara gönderilmeli,

Eğitim parasız, bilimsel, laik ve demokratik olmalı,

MESEM düzenini protesto ettiği için tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 arkadaşımız derhal serbest bırakılmalı.

