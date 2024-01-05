CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvuru yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 9 Ocak Salı günü olağanüstü toplanması ve genel görüşme yapılması için başvuruda bulundu.

Olağanüstü çağrı dilekçesini; CHP, DEM Parti, TİP, Saadet Partisi, EMEP, DEVA ve Demokrat Parti imzalarken, İYİ Parti imza vermedi.

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Başvuru ile birlikte sunulan “Genel Görüşme” talebinde ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yargılama sürecine vurgu yapıldı ve şöyle denildi:

“Hukuka aykırı yargılama sürecinde Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında; Yargıtay’ın hukuk tanımazlığı yüzünden yeni bir devlet krizi doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasa’da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran ve demokratik devlet yapısını bozan; politik sonuçların yanı sıra ekonomik sonuçlar da doğuracak nitelikte olan bu sürecin TBMM tarafından ele alınarak çözümlenmesi için Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 101,102 ve 103’üncü maddeleri gereğince bir TBMM Genel Görüşmesi açılmasını arz ederiz.”

"Yargı krizi devlet krizine evrildi"

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ihlal kararının Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından uygulanmadığı hatırlatılan Genel Görüşme talebinde, TBMM’nin, siyasal partilerin ve milletvekillerinin sorumluluk alması gerektiği ifade edildi:

“Yargıtay marifetiyle yargı organının yasama organı üzerinde tahakkümünü doğurmakta; kuvvetler ayrılığı ilkesi ihlal etmektedir. Kaldı ki, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi üyeleri bununla da yetinmemiş ve hukuka aykırı bir karar alarak Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına da karar vermişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasa’da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran ve demokratik devlet ilkesini bozan, demokratik siyasetin önünü tıkayan süreç, yalnızca politik değil, ekonomik sonuçlar da doğurabilecek bir içerik taşımaktadır.

Yaşanan bu gelişmeler karşısında TBMM’nin tutum ve davranışının belirlenmesi, yargı krizinden devlet krizine evrilen gelişmelerin arkasında yatan nedenlerin araştırılması ve bu tür hukuk dışı girişimlerin önlenmesi için gereken düzenlemelerin kararlaştırılması kapsamında bir Genel Görüşme açılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.”

(RT)