CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'deki son gelişmelerle ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını bildirdi.

Özgür Özel, Sivas’ta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsrail'in tam işgal planını uygulamaya başladığı ve BM'nin bugün 'kıtlık' ilan ettiği Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelerle ilgili Meclisi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını bildirdi.

Partisinin grup başkanvekillerinin, tüm siyasi partilerin grup başkanvekillerini önümüzdeki birkaç gün içinde arayacaklarını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"En yüksek imza sayısıyla Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmak arzusundayız. Bu görüşmeleri birkaç gün içinde yapıp pazartesi günü gerekli resmi başvuruyu Meclis Başkanlığına yapmayı düşünüyoruz. Meclisin oturması, bu meseleyi enine boyuna konuşması, Filistin'e nasıl sahip çıkacağına hep birlikte karar vermesi gerekiyor. Bizce Meclis bu konuda yol almadan, mesafe almadan da yeniden kapanmamalıdır. Meclisin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz."

Aziz İhsan Aktaş kararı

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonda gözaltına alınıp 'etkin pişmanlıktan' yararlanan ve 'suç örgütü liderliği' gerekçesiyle yargılanan Aziz İhsan Aktaş ile İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkında verilen ev hapsi kararının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

"İtirafçılık değil, iftiracılık"

Konuya dair soruyu yanıtlayan Özel, "Ben dün bazılarının ev hapsine rağmen İstanbul'da gezdiklerini, itirafçı yaratmak için savcılar adına faaliyette bulunduklarını, İstanbul'da fink attıklarını söylemiştim; bugün 2 tanesinin yasağını kaldırdılar" diye konuştu ve şöyle devam etti:

"İtirafçılık meselesi iftiracılık meselesine dönüştürülmüştür. Kirli paraya, rüşvete, evlatla tehdide, şantaja varan yaklaşımlar vardır. Bundan sonra bir an önce yapılması gereken, iddianamenin yazılıp, bu Ak Toroslar çetesinden Türkiye Cumhuriyeti’nin ve dosyanın kurtulup, adil bir yargılama aşamasına geçilmesidir."

