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Yayın Tarihi: 11 Aralık 2024 16:17
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2024 16:56
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CHP, Lütfü Savaş’ı partiden ihraç etti

Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş “Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" demişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP, Lütfü Savaş’ı partiden ihraç etti
Fotoğraf: Lütfü Savaş / X

CHP’de Yüksek Disiplin Kurulu parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda parti içi disiplin dosyaları ele alındı.

Görüşülenler arasında partiye yönelik ifadeleri nedeniyle daha önce "kesin ihraç" sebebiyle disipline sevk edilen Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dosyası da vardı.

Kurulda, sözlü ve yazılı savunması ele alınan Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin bir basın açıklaması yayımlayan CHP “Yüksek Disiplin Kurulumuz, Lütfü Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı 'partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiş, kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

CHP ve DEM Parti görüşmesini eleştirmişti

Savaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyım atanmasının ardından CHP'yi eleştirmişti. CHP'nin DEM Parti görüşmesi için de “Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

Lütfü Savaş, 2009'da AKP’den Antakya Belediye Başkan seçildi. Daha sonra CHP'ye geçti. 2014 ve 2019'da CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 6 Şubat depremleri sırasında belediye başkanıydı. Hatay'daki yıkımın başlıca sorumlusu olarak gösterildi. CHP buna rağmen 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Savaş'ı bir kez daha aday gösterdi. Ancak seçilemedi. AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e kaybetti.

Lütfü Savaş kimdir?
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(HA)

Haber Yeri
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