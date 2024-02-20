CHP: Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay'da aday değiştirme konusunda geri adım attı, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini açıkladı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir" denildi.

CHP lideri Özgür Özel, dün (19 Şubat) Hatay’a ilişkin yaptıkları son anketin sonucu dair, “Bizim Hatay’da, Lütfü Bey’in de desteğiyle ve onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay’ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor. O yüzden Lütfü Bey’le de anketi değerlendirerek, diğer partilerle de değerlendirmemiz gerekiyor” demişti.

Ne olmuştu?

Hatay'da 2009’dan bu yana belediye başkanlığı yapan Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinde kentte yaşanan büyük yıkımdaki sorumluluğu ve bunu kabul etmeyen bir tutum içerisinde olması nedeniyle eleştiriliyor.

CHP’nin, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden Lütfü Savaş’ı aday göstermesi hem kentte hem de kamuoyunda yoğun tepkilere yol açtı. CHP lideri Özgür Özel ise “anketlerde açık ara farkla önde olduğu” gerekçesiyle bu kararı aldıklarını söyledi.

Lütfü Savaş, CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı 6 Şubat depremlerinin yıldönümü anmasında protesto edildi. Bunun üzerine CHP, Hatay için yeni anketler yapılacağını açıkladı.

Savaş ise “Genel Başkanımızın duruşu net, adaylığım sürüyor” dedi, 6 Şubat anmasındaki protestoları ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi ve yaşananlardan Hataylı eski milli futbolcu Gökhan Zan’ı sorumlu tuttu.

12 Şubat’ta Gökhan Zan, “Halk, CHP’nin önüne gerçek anketi koydu” dedi ve Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

15 Şubat’ta CHP’nin “İşimiz gücümüz Türkiye! #Türkiyeİttifakı” başlığıyla yayımladığı aday tanıtım filminde Lütfü Savaş yer almadı. Özgür Özel, çekimlerin yapıldığı tarihte Savaş’ın Hatay’da olması gerektiğini ve bu nedenle tanıtım filminde yer almadığını belirtti, “Hataylılar için Lütfü Savaş’a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz” dedi.

CHP’nin 18 Şubat’ta Ankara’da yapılan aday tanıtım toplantısına Lütfü Savaş katılmadı, sahneye sadece Hatay ilçe belediye adayları çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Şubat’ta Lütfü Savaş’la CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Özel, görüşme öncesi katıldığı bir televizyon programında, Savaş'ın yerine ama onunla birlikte bir 'alternatif' geliştirmeleri gerektiğini belirterek, “Hatay İttifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı’nın adayı şans yakalayacak” diye konuştu.