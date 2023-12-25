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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2023 22:43
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 18:22
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İZMİR VE ANTALYA'DA KAMUOYU YOKLAMALARI

CHP'lilerin gönlünde İzmir'de Tunç Soyer, Antalya'da Ümit Uysal var

ORC İzmir ve Antalya'da büyükşehir belediye başkanlıklarını elinde bulunduran CHP'nin seçmenlerine 2024 tercihlerini sordu: CHP'liler İzmir'de görevdeki Soyer'le devam etmek istiyor, Antalya'daysa köylüler Muhittin Böcek, kentliler Ümit Uysal'dan yana.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'lilerin gönlünde İzmir'de Tunç Soyer, Antalya'da Ümit Uysal var
Tunç Soyer, Konak ilçesinde denetlemede/yakincag.com.tr

ORC Araştırma'nın Antalya ve İzmir'de gerçekleştirdiği anketlerde katılımcılara sorduğu “CHP'nin Belediye Başkan Adayı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusuna seçmenlerin çoğu İzmir’de Tunç Soyer, Antalya’da Ümit Uysal yanıtınını verdi. Antalya'da görevdeki başkan Muhittin Böcek köylülerden en çok oyu aldı.

İzmir: Soyer'le devam

ORC'nin X sosyal medya hesabından yayınladığı sonuçlara göre, İzmir anketinde, "Soyer'in CHP ve Dem Parti tabanını tamamen domine ettiği" görüldü. ORC, Soyer dışında öne çıkan aday olmamasının nedeninin seçmenin "ithal aday"a yönelmeyeceği endişesinden kaynaklı olduğunu gözlemlediğini açıkladı. 

Antalya: Böcek'le vedalaşma

ORC Antalya anketinde "Mevcut Başkan Muhittin Böcek'in kırsalda oylarını koruduğu, merkez ilçelerde ise CHP ve Dem Parti seçmenlerinden ciddi bir oy kaybı yaşadığı[nın] görül[düğünü]" belirledi. 

Bu sonuçlara karşın, kamuoyu araştırma şirketlerinin önemli bir bölümünün, bu arada ORC'nin de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik öngörülerinde önemli sapmalar göstermiş olmaları, medya ve politik partilerin ilk tahminlere ihtiyatla yaklaşmasına yol açıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Hatay gibi kentlerde kamuoyu eğilimlerinin henüz belirginlik kazanmadığı görülüyor. (AEK)

tunç soyer izmir CHP Belediye Başkanlığı
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