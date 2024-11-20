CHP'lilerden Yerlikaya'ya: O polisler sizin badigardınız değil

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşmeleri gergin başladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, kayyım atamalarına tepki olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada arbede yaşandı.

CHP'li vekiller, Yerlikaya'nın önünde durarak salona girmesini engellemeye çalıştı. "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadınız, biz de Meclis'e almayacağız" diyen vekiller, tepkilerini dile getirdi.

Salon girişinde CHP'li Ali Mahir Başarır ile Bakan Yerlikaya arasında gerilim yaşandı. İki isim, arbede sırasında göğüs göğüse itişerek tartıştı. Başarır, "Sen kimi ittiriyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Gerginlik sırasında Yerlikaya, bir kamerayı tokatladı.

AA'nın haberine göre; CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AKP ve CHP milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Komisyon Başkanı AKP'li Mehmet Muş, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden tutun da başkanlığına kadar 2011'den beri geliyorum buraya. Meclis'te, Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Önde kadın milletvekilleri, CHP Grubu kapının önünü kapadı. Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış, yan yana omuz omuza. Ben içeri giremiyorum. 'Komisyona girmenize izin vermeyeceğiz' deniyor" dedi.

Başarır'ı İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesi için davet ettiğini anlatan Muş, "Haber gönderdim, öyle kapı önünde ne konuşacaklar, böyle barikat olduğunu bilmiyorum, buyursun gelsinler. Davet ettim, benim odamda görüştüreyim, benim odam sakin. Ben de bir konu konuşulacak sanıyorum. Sayın Başarır gelmiş olsa, neyse mesele anlatabilir. Esenyurt'taki polisin uygulamasından mı rahatsız, başka bir hadise mi? Gelmedi" diyerek yaşananları aktardı.

Milletvekillerinin kapı önünü doldurduğunu ve salona girilemediğini belirten Muş, "Gelse Sayın Başarır, meseleyi anlatsa iş çözülecekti" dedi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş toplantıya ara verdi.

Aranın ardından başlayan toplantıda gerilim devam etti.

Başarır, toplantı öncesi yaşanan gerilime değindi ve kayyım uygulamasına atıf yaptı:

"Bugün yaşanan olaylarla ilgili konuşulacak çok şey var. Utanç verici görüntüleri Türkiye paylaşıyor. Esenyurt Kayyumu'nu bugün sayın Bakan'la konuşacağız. Ama bu parlamentodaki milletvekilleri tam 10 gün Esenyurt'taki belediye binasına giremedi. Milletvekilleri giremedi. Uzun uğraşlardan sonra Meclis Başkanı'nı arayarak, durumu anlatarak 10 gün sonra biz Esenyurt'ta o belediye binasına girdik. İçişleri Bakanı'nın komisyona geleceğini bilen milletvekilleri 'buna demokratik olarak bir tepki koyalım' dedi. Biz de sabah erken saatlerde sınırlı sayıda milletvekillerimizle bir toplantı yaptık. Komisyon kapısında duralım, sayın Bakan'a şunu söyleyelim, 'bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız, iki dakika durun burada konuşalım nasıl bir duyguymuş? Bakın olay bu. Emniyetteki arkadaşlar 'kapıyı mı keseceksiniz' dedi. Sayın Bakan siz meclis odalarını dinliyorsunuz, telefonları dinliyorsunuz. Kesin dinliyorsunuz.”

Yerlikaya, Başarır'a "İftira atma" diye yanıt verdi.

Gerilimin arttığı toplantıda Başarır, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Bakan organize bir şekilde kapıya geldi. Biz milletvekilleriyle kapıdayız. Daha elimizi sıkmadan, beni ve genel başkan yardımcımızı ittiniz. Ne hakla itiyorsunuz? Ben milletvekiliyim kapıda duruyorum. Ben seninle konuşmak istiyorum. Ne hakla itiyorsunuz? Ben orada dururum."

Yerlikaya, Başarır'a "Öyle yağma yok. Burası Gazi Meclis. Sen orada duramazsın. Sen ettiğin yemine sadık değilsin" dedi.

Yerlikaya'nın bu sözlerine Başarır, "Sen bunu anlayacak bir bakan değilsin. Burası parlamento, burası komisyon. Ben kapıdayım, sana kimse dokunmadı. Sen 200 polisini alıp gelmişsin. Sende cesaret, yürek olsa buraya 200 emniyet görevlisiyle gelmezsin. Terbiyesiz. Var mı böyle bir üslup, terbiyesiz. Sen burada Gazi Meclis'te konuşuyorsun. Şu basitliğe bak" diye konuştu.

Başarır daha sonra Yerlikaya'ya "İndir o parmağını" diye tepki gösterdi.

CHP’li Veli Ağbaba’da Yerlikaya’ya “O polisler sizin badigardınız değil” diye ekledi.

(RT)