CHP liderliği için Kılıçdaroğlu ve Özel yarışacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda devam ediyor.

Üç aday adayın yeterli imzaya ulaşamayıp çekildiği kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in adaylıkları netleşti.

Kılıçdaroğlu ve Özel, yeterli imzaya ulaşarak aday oldu. Kurultay Özel'in konuşması ile sürüyor.

İki gün sürecek kurultayda bin 366 delege bugün genel başkanı seçecek.

Üç aday çekildi

İlhan Cihaner ve Ünal Karahasan'dan sonra eski Parti Meclisi (PM) üyesi Örsan Kunter Öymen de adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan Adaylığından çekildi

"Kaybeden CHP oldu"

Öymen'in açıklaması şöyle:

"CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların 'yarışına' dönüştürülmüştür."

"Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı’ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay’da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur."

(NT)