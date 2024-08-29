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HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 12:32
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 13:09
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CHP lideri Özgür Özel’den Dilruba Y.'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mikrofona söyledikleri sanki sizin iktidarınızı yıkacakmış gibi tutuklama kampanyaları başlatmak, 1 aya varan bir süre kişiyi özgürlüğünden mahrum etmek yönetimdeki acziyetin ifadesidir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP lideri Özgür Özel’den Dilruba Y.'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de verdiği bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Y.'yi Aliağa Cezaevi’nde ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevindeki Dilruba Y. ziyareti sonrasında açıklama yaptı.

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“Dilruba'nın tutukluluğu baştan sona hukuksuzluktur” diyen CHP lideri Özel,  “Düşüncesi ne kadar şok edici olursa olsun şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır ve bu da anayasaldır" dedi

Özgür Özel, sözlerine "Yaptığınız işi büyük bir özgüvensizlikle yaptığınız için bir mikrofona söyledikleri sanki sizin iktidarınızı yıkacakmış gibi tutuklama kampanyaları başlatmak, savcıya da neredeyse bir aya varan bir süre kişiyi özgürlüğünden mahrum etmek yönetimdeki acziyetin ifadesidir" diye devam etti.

"Kendisi ne söylediğini, ne söylemediğini biliyor" diyen Özel, "Verdiği röportajı, ne kastettiğini, ne kastetmediğini paylaştı. 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, Dilruba Y.'yi 9 Eylül günü CHP'nin kuruluş yıldönümü törenlerine davet ettiğini kaydetti.

"Kılıçdaroğlunu hapse atmak için cesedimi çiğnemelisiniz"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılması hakkında da konuşan Özgür Özel şu sözleri kaydetti:

"Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusunun, Milleyetçi Hareket Partisi'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden düşmüş olmanın, milletin gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriye anılıyor olmanın kusurunu, ayıbını örtmek için yaptıkları ve gönderdikleri yerde de kendi etkileri altında olan, atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşörleri tarafından yazılmış, kabul edilmiş bir kurgudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez. Kendi evlatlarının, kendi atadıkları ülkü ocakları başkanının , Ankara'nın ortasında uyuşturucu çetelerinden devşirilmiş tetikçiler tarafından öldürülmüş olmasınıda, o cinayet duyulduğu andan itibaren MHP'den bir taziye tweeti, bir taziye telefonu, her şeyi bıraktım geride kalan çocuklara bakamama sorumluluğunu örtmez.

Eski genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanının cesedini ciğnemeleri gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu o sanık sandelyesine oturtmaya çalışırlarsa, onun oturması gereken yere gidip ben oturacağım.Hodri meydan!"

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(AD)

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/haber/sokak-roportaji-sonrasi-tutuklanan-dilruba-kayserilioglu-tahliye-edildi-299162
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