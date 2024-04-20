CHP lideri Özgür Özel, Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP genel merkezinde düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın açılışında konuştu.

Özel yaptığı konuşmada, seçilmiş belediye başkanları ve il başkanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve CHP'nin kazandığı belediyeleri hatırlatarak, partisinin toplumun her kesiminden oy alabildiğini söyledi.

Türkiye İttifakı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

"Seçimleri Türkiye İttifakı kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. Türkiye ittifakının belediye başkanlarına selam olsun. Gün oldu parti baraj altında kaldı, gün oldu çelengi il başkanları kendileri taşıdı ama 81 ilde 973 ilçede, Atatürk'ten emanet bu bayrağı yere düşürmeden bugünlere taşıyan ve onların sayesinde ki baba evi herkesin içine doğduğu, büyüdüğü, başı sıkışan herkesin çorbasının kaynadığını bacasının tüttüğünü bildiği, bir gün ihtiyaç duyarsa kapısının açılacağını bildiği yerdir. Bu baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

“Bugün 35 seçilmiş kadın belediye başkanımız görevi başındadır. 2019'a göre tam 3,5 kat, yüzde 350'lik bir artış. Asla yeterli değildir ama atılan bu kararlı adım çok önemlidir.

“Yetkiyi kimden aldığımızı biliyoruz”

"Ölçme değerlendirmeyi bundan sonra siyasetimizin odak noktasında tutacağız. Belediyenin boyutuna göre üçer, altışar aylık, birer yıllık ölçme değerlendirme raporlarını, karneleri, merkezi olarak çıkaracak ve paylaşacağız. Doğru yapanı örnek gösterecek, yanlış yapanı doğruya davet edecek, doğruları hep beraber tekrar edecek, yanlışlardan hep beraber uzak duracağız. Eğer ibre yukarıysa devam edeceğiz, durağansa doğrusunu arayacağız, aşağı ise mutlaka yanlıştan döneceğiz.

“Yetkiyi kimden aldığımızı biliyoruz. Bir kredi açılmıştır. Açılan kredi tüketelim diye verilmiş bir tüketici kredisi değildir. Açılan kredi düpedüz bir yatırımcı kredisidir. Aynen bir bankanın bir firmaya açtığı yatırımcı kredisi gibi. Yatırım için Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmıştır seçmen.

“O yüzden dünya üzerinde hiçbir belediye başkanına verilmemiş sorumluluk size verilmiştir sizin sırtınızdadır. Sabah yataktan kalkarken sizden ricam belediyeyi kazanmış muzaffer komutan, tadını çıkarmaya giderek değil, 4 yıl sonraki büyük mücadelenin ilk günlerini yaşayan, enerjisi olan, özgüveni tam ve büyük zafer için şu anda çalışmak zorunda olan neferler olarak kalkın. Ben her sabah yataktan bu niyetle kalkıyorum.” (TY)