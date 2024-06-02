CHP lideri Özgür Özel: Yaş çay alım fiyatı 25 lira olmalı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çağrısıyla Doğu Karadenizli çay üreticileri bugün Rize’de bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çay mitingine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Doğu Karadeniz’in çeşitli kentlerinde gelen çay üreticilerinin talepleri döviz ve pankartlara yansıdı: “Çayda sömürüye son”, “Kaçak çay alımına hayır”, “1 kilo çay, 2 simit almıyor”. Çaykur’un 17 liralık yaş çay alım fiyatına tepki göstererek “Açıklanan yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz, reddediyoruz” diyen çay üreticileri, bu fiyatın en az 25 lira olmasını istiyor.

“Milletin gündeminde ne varsa bizim de gündemimizde”

Mitingde kitleye seslenen CHP lideri Özgür Özel, “Çayda fiyat açıklandığı günden itibaren Rize’de büyük bir moral bozukluğu, umut kırıklığı ve yükselen bir tansiyon var” dedi.

CHP olarak “kısır çekişmelerle, kimlik siyasetiyle, lüzumsuz polemik ve kavgalarla” meşgul olmayacaklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletin gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Onu konuşacağız. Onu anlatacağız. Müzakereler yapacağız. Eğer sonuç alamazsak sokaklar bizimdir. Meydanlar bizimdir. Sizin sesinizi duyacağız.

Normalleşme, muhalefetin dozunu düşürmek değildir. Normalleşme, vatandaşın sorunu görmemek değildir. Haksızlığa susmak değildir. Aksine normalleşme hem müzakere hem de mücadele etmek, sorunu görmek, yapıcı muhalefeti yapmak, gerektiğinde meydanları doldurmak, sesin en gürünü çıkarmaktır.”

“17 lira ile geçim olur mu?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kendi memleketinden seslendiğini vurgulayan Özel, “AKP’li ve MHP’li, CHP’li, İYİ Partili, her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya, çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim” dedi.

Özel ayrıca, Rize’nin yanı sıra Artvin, Trabzon, Ordu ve Giresun’dan çay üreticilerinin meydanda olduğunu hatırlattı, “17 lira ile geçim olur mu? 17 lira ev döner mi, geçinilir mi, borçlar ödenir mi, bu iş yapılır mı? Bu 17 liralık yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Sadece maliyetleri bile karşılamıyor” diye konuştu.

“İsyan ediyoruz”

“Bakın orada bir amca dedi ki bana, eskiden bir kilo çay satardık, bir kilo zeytin alırdık. Bakın Türkiye duyun bu sesi” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi zeytinin kilosu 300 lira. Bir kilo çay 17 lira. Bir kilo çay ile 100 gram zeytin alamıyorsunuz artık. Geldiğimiz nokta budur. Duyun bu sesi. Bakın bir kilo çay, iki ekmek almıyor. Ekmek 10 lira.

Çay-Kur’u Varlık Fonuna devrettiler. Çay-Kur Sayıştay Raporlarına göre 5 milyar lira zarar ediyor. Bu zarar kimden çıkıyor? Çay üreticisinden, Çay-Kur emekçisinden çıkıyor. Ülkemizin önemli bir çay üreticisi olmasına rağmen AKP döneminde maalesef ithalattan vazgeçilmedi. 2006 yılından bugüne kadar 477 milyon dolar yani 17 milyar liralık çay ithal edilmiş. 17 milyar lira.

İthale vermek yerine Rizeli, Artvinli, Trabzonlu, Ordulu, Giresunlu çay üreticisine verilseydi, bugünlere gelmezdik. Gerçekten geçmişte çayın satıp araba alanlar, çayı satıp çocuk evlendirenler, çayı satıp düğün yapanlar şimdi çayı satıp borçlarını ödeyemiyorlar. Böyle düzene yazıklar olsun. İsyan ediyoruz.”

“Çaykur işçileri kadro istiyor”

CHP lideri Özel, konuşmasında Çaykur işçilerinin kadro talebine de değindi.

11 bin Çaykur işçisinin olduğunu belirten Özel, “Çay-Kur işçileri artık altı ay çalışıp altı ay boş kalmak istemiyorlar. Çay-Kur işçileri artık enflasyonun altında zam ala ala, sendikaları o pazarlıkları, o savunmaları yeterince güçlü yapmadı. Maaşlar eridi. Çay-Kur işçisi 20 yıl önce asgari ücretin 4,5 katını alıyorken bugün 1,5 asgari ücrete gerilediler. Bir gerçek var. Gerçek şu, 1,5 asgari ücret iyiymiş demeyin. Altı ay var, altı ay yok. Böylelikle Çay-Kur işçisi asgari ücretin de altında çalışıyor” dedi.

“Çay üreticisi elini uzatıyor”

“Çay Kanunu mutlaka çıkarılmalıdır” diyen Özel, bu kanunun hükümetin bir 1,5 yıl önce getirdiği “çay üreticisini perişan eden, tamamen özel sektörün eline teslim eden, uluslararası çay tekellerinin topraklarımızda egemenlik kurmasını sağlayacak” bir teklif olmaması gerektiğini vurguladı.

Özel, CHP’nin geçmişte hazırladığı kanun tekliflerinin Meclis’te AKP-MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlattı, yeni bir teklif sunacaklarını belirterek MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi:

“Buradan Sayın Bahçeli’ye, Sayın Erdoğan’a, Rize’nin bütün milletvekillerine, Karadeniz vekillerine sesleniyoruz. Önergeyi vereceğiz. Gözünüzün içine bakacağız. Rize’yi unutmayın. Kaldırın elleri. Çay üreticisi elini uzatıyor. Bu eli havada bırakmayın. Bu eli boşta bırakmayın. Tutun elimizi. Tutun. Önergeyi reddetmeyin. İki kez önerge reddedildi.”

“Mücadele edeceğiz ve biz kazanacağız”

17 lira olarak açıklanan yaş çay alım fiyatının üzerine 8 lira desteklenme verilmesi çağrısı yapan CHP lideri Özel, “Bu para en geç ağustos ayının sonunda ödenmelidir. Buradan sesimizi duyuralım. Ne kadar istiyoruz? 25 lira çay fiyatı olmalıdır” dedi.

Özel, “Mücadele edeceğiz ve biz kazanacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(VC)