CHP lideri Özgür Özel: "Ya geçim ya seçim"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çağrısıyla geçinemeyen yurttaşlar bugün Gebze’de bir araya geldi.

Kapalı Pazar Alanı’nda yapılan Emek Mitingi’ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

RİZE ÇAY MİTİNGİ CHP lideri Özgür Özel: Yaş çay alım fiyatı 25 lira olmalı

‘Geçinemiyoruz’ sloganıyla yapılan mitingde, “TÜİK sen hiç markete gittin mi?” “Emekliyim, açım. Aç ölmek istemiyorum” “Dilenci değil, emekliyiz. Sadaka istemiyoruz” yazılı pankartlar ve dövizle taşındı.

"Emekçinin hakkını vermek zorundasınız"

Mitingde kitleye seslenen CHP lideri Özgür Özel, “Bugün burada bizimle birlikte olanlar, hepsinin söyleyip duyuramadıkları dertleri, zorlukları, çileleri, talepleri var” dedi.

Mitinge katılan herkesin ‘geçinemiyoruz’ dediğini söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdü:

“Yerel seçimlerden bu yana Türkiye’de bir dizi miting yaparak, sesini duyuramayanların sesi olmaya, onların sesini duyurmaya gayret ediyoruz. Eğitim mitingi yaptık, emekli mitingi yaptık, çay mitingi yaptık, buğday mitingi yaptık. Ama her seferinde uyardık. Temmuz geliyor. Hayat pahalılığı var.

Enflasyon eziyor. Asgari ücrete ve emekli ücretlerine hem enflasyon zammını, hem refah payını vermek, emekçinin hakkını vermek, vergide adaleti sağlamak, kuşa dönmüş maaşları artan vergi kademelerine kurban etmemek ama özellikle asgari ücrete enflasyonu ve refah payını vermek zorundasınız.”

"Hakkımızı almadan durmayacağız"

Türkiye’deki gelir adaletsizliğine değinen Özel, “. Bugün Türkiye’de en zengin yüzde 20, bütün paranın, bütün varlıkların yüzde 81’ini alıyor. Ama en yoksul yüzde 20 sadece yüzde 0,5’ini alıyor. Yani birileri yüzde 81’i alırken, bizler, sizler yüzde 1’i bile alamıyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en zengin yüzde 20’si, 32 bin dolar milli gelirle geçiniyor ama en yoksul yüzde 20’si 3 bin 600 dolar gelirle geçiniyor. Böyle bir ülke, böyle bir anlayış, böyle bir birliktelik olamaz. En tepedekiler ülkelerinde İspanya, İtalya’yı, hatta en üsttekiler İsveç ve Danimarka’yı yaşarken, bu insanlara Lübnan, Venezuela, Çad, Yemen’deki milli geliri layık görenlere, orada oturun, durun ve bekleyin diyenlere şunu söylüyoruz, hakkımızı almadan durmayacağız. Söke söke alacağız.”

"Emekli maaşının yabancı dillere tercümesi yok"

AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşının 1,5 asgari ücret düzeyinde olduğunu bugün ise bu oranın 0,6 asgari ücret oranına düştüğünü söyleyen Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu düzen büyük bir yoksulluk, büyük bir açlık getirmiştir. Bugün için bütün emeklilerin maaş ortalaması 12 bin 700 liradır. Bugün Türkiye’de verilen emekli maaşının yabancı dillere tercümesi yoktur. Yabancı devlet insanları ile konuşurken, nüfusun çok önemli bir kısmının 270 Euro ile geçinmek zorunda olduğunu söylediğimde, muhataplarım dönüp tercüme hatası sanıyorlar. Dil hatası sanıyorlar. 2 bin 700 Euro diyorlar. Ama Türkiye’deki en düşük emekli maaşını 270 Euro olduğunu duyunca inanamıyorlar.

Söz veriyorum önce emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar, CHP iktidarında her emekli en az 1,5 asgari ücrete kavuşana kadar durmayacağım. Hep beraberiz hep beraber başaracağız.”

"500 bin çiftçi tarımı bıraktı"

Özel 500 bin çiftçinin tarımı bıraktığını belirterek Türkiye’deki çiftçilerin sorunlarına şöyle değindi:

"Tarlalar ipotekli. Tarlalar teker teker satılıyor. Türkiye AKP döneminde Hollanda kadar toprağını, ekilir ve dikilir olan arazilerini kaybetmiş durumda. 500 bin çiftçi tarımı bıraktı. Her dört gençten tarımla uğraşan üçünün gözü maaşlı bir işte. Toprağını ve tarlasını arkada bırakıp, gözü maaşlı işte. Türkiye’de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Yani kendine yeten bu güzel ülke, artık karnını doyurmak için dışarıdan ithalat yapmak zorunda. İşçilerin, köylülerin hakkı verilmediği için bu sene 410 milyar lira gayri safi milli hasılanın yüzde 1’i desteklemeye ayrılması gerekirken, beşte biri teklif edildiği için bu büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca bu çiftçiler, doymadıkları, geçinemedikleri gibi yaratılan sıkıntı ülkede büyük gıda enflasyonuna sebebiyet veriyor. Onun için, yaşamak için yaşatmalılar. Doyurmak için geçinmeliler.”

Bir yılda işsiz kişi sayısnını 1 milyon 200 bin arttğını belirten Özel, “Resmi işsizlerin yüzde 90’ı işsizlik sigortasından yararlanamıyor. İşte bu yüzden işsizlik sigortasından yararlanmayan yüzde 90’ın, iş isteyip bulamayan 11 milyonun sesi olmak, onlarla birlikte hak aramak için bu meydanlardayız” diye konuştu.

Temmuz’da asgari ücrete zam yapılmayacağını söyleyen Özel, elektriğe gelen yüzde 38’lik zammı eleştirdi.

Özel'den Erdoğan'a uyarı: Geçim olmazsa seçim olur

Temmuz’da asgari ücrete zam yapılmayacağını söyleyen Özel, elektriğe gelen yüzde 38’lik zammı eleştirdi.

Mitinge katılanların haklarını alana kadar mücadele edeceklerine dair söz isteyen Özel, iktidara şu sözlerle seslendi:

"Şimdi Ankara duysun. Hep beraber sesleniyoruz. Vergide adalet. Ey Ankara, ey ülkeyi yönetenler, ülkeyi yöneten. Milletin bıçak kemiğine dayandı, artık bizde sıkacak kemer kalmadı. Artık, kemer sıkmayacağız. Artık hakkımızı alacağız. Mücadele edeceğiz. Şimdi, öncelikle bu mitingin ana temasını hep birlikte haykıralım. Bu miting geçinemeyenlerin sesidir. Geçinebiliyor musunuz? O zaman hep birlikte söyleyin. Duymayanlar duysun. Geçinemiyoruz. Bakın, buradan sesleniyorum. Biri çıkmış önümüzde dört yıl seçimsiz bir dönem. Biri çıkmış erken seçim istemek hainliktir. Bakın, buradan bu meydandan önce şu sesi duyun. Geçinemiyoruz. Size uyarım şudur. Geçim olmazsa seçim olur. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı. Gebze’yi duy. Ya geçim, ya seçim. Eğer hakkınızı vermezlerse, asgari ücrete zam vermezlerse, emekli maaşını artırmazlarsa, sesinizi duymazlarsa, mücadeleye var mıyız? Hakkınızı söke söke almaya var mıyız? O zaman şunu söylüyoruz. Eğer geçim yoksa, seçim var. Ben sorayım? Kaldır elleri. Ankara, geçim yoksa, seçim var. Gerisini siz düşünün.”

CHP lideri Özgür Özel'den 'erken seçim' açıklaması

Özel, “Bu meydan güçlü bir alkışla Türkiye’ye umut ver. Sizin için çalışacağız, sizin için başaracağız. Zam hakkımızı söke söke alacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(AD)