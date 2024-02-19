CHP lideri Özgür Özel, Lütfü Savaş’la görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen ancak dün (18 Şubat) yapılan aday tanıtım toplantısında yer almayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la görüştü.

NTV’nin haberine göre, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ve 50 dakika süren görüşmeye CHP’nin genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek ve Selin Sayek Böke, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ile Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de katıldı.

CHP aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş'ı duyurmadı

Özel’den anket açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, Savaş’la görüşme öncesi NOW TV’de “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Yolumuza devam ediyoruz. Hatay #HatayİçinLütfüSavaş” paylaşımını hatırlatan İlker Karagöz’ün, “Lütfü Savaş’la devam kararı mı aldı CHP?” sorusunu Özel şöyle yanıtladı:

“Hayır. Şöyle bir şey var. Biz, Hatay’da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Bazı yerde bir, bazı yerde iki anket yaptık. Hatay’da beş anket yaptık. Ben bu durumda bütün samimiyetimle meseleyi hep söyledim. Dedim ki çok anket yaptık, Lütfü Savaş’ı aşan bir alternatif geliştiremedik. Vakti de gelmişti. Adana’yı, Mersin’i atarken Hatay’ı atamamak zafiyet yaratacaktı, atadık. Ölçmelere devam ettik. Hatay’a gittiğimizde vatandaşı sesini duyduk dedim. Yeni anketler yapacağız dedim ve son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anket yaptık. Cumartesi günü gece anket geldi. Lütfü Bey’i aradık, ulaşamadık. Pazar sabahı arkadaşlarımız görüştü. Bugün sabah, birazdan Sayın Lütfü Savaş’la da oturacağım, konuşacağım. Elimizdeki anketi Lütfü Bey’le de paylaşacağım.”

Hatay'da anket: Lütfü Savaş yüzde 25,1

“Hatay İttifakı’na ihtiyaç var”

Özel, Hatay’a ilişkin yaptıkları son anketin sonucu dair, “Bizim Hatay’da, Lütfü Bey’in de desteğiyle ve onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay’ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor. O yüzden Lütfü Bey’le de anketi değerlendirerek, diğer partilerle de değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“Bir Hatay İttifakı’na ihtiyaç var” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatay İttifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı’nın adayı şans yakalayacak. Cumhur İttifakı’nın adayının şans yakalamamasını yolu, bir Hatay İttifakı kurmak. Biz, Hatay İttifakı’nı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunun için de 36 saat gibi bir zaman var önümüzde. Ben gerekirse bu 36 saat çalışarak Hatay’daki soruna en doğru çözümü, Hatay’daki sese en doğru ve en can alıcı cevabı vereceğim.”

CHP'NİN HATAY TERCİHİ TEPKİ ÇEKTİ Lütfü Savaş kimdir?

Ne olmuştu? Hatay'da 2009’dan bu yana belediye başkanlığı yapan Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinde kentte yaşanan büyük yıkımdaki sorumluluğu ve bunu kabul etmeyen bir tutum içerisinde olması nedeniyle eleştiriliyor. CHP’nin, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden Lütfü Savaş’ı aday göstermesi hem kentte hem de kamuoyunda yoğun tepkilere yol açtı. CHP lideri Özgür Özel ise “anketlerde açık ara farkla önde olduğu” gerekçesiyle bu kararı aldıklarını söyledi. Lütfü Savaş, CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı 6 Şubat depremlerinin yıldönümü anmasında protesto edildi. Bunun üzerine CHP, Hatay için yeni anketler yapılacağını açıkladı. Savaş ise “Genel Başkanımızın duruşu net, adaylığım sürüyor” dedi, 6 Şubat anmasındaki protestoları ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi ve yaşananlardan Hataylı eski milli futbolcu Gökhan Zan’ı sorumlu tuttu. 12 Şubat’ta Gökhan Zan, “Halk, CHP’nin önüne gerçek anketi koydu” dedi ve Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. 15 Şubat’ta CHP’nin “İşimiz gücümüz Türkiye! #Türkiyeİttifakı” başlığıyla yayımladığı aday tanıtım filminde Lütfü Savaş yer almadı. Özgür Özel, çekimlerin yapıldığı tarihte Savaş’ın Hatay’da olması gerektiğini ve bu nedenle tanıtım filminde yer almadığını belirtti, “Hataylılar için Lütfü Savaş’a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz” dedi. CHP’nin 18 Şubat’ta Ankara’da yapılan aday tanıtım toplantısına Lütfü Savaş katılmadı, sahneye sadece Hatay ilçe belediye adayları çıktı.

(VC)