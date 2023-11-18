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Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 14:56
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2023 17:27
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CHP lideri Özgür Özel: Kötülüğü hep beraber yeneceğiz

“Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır: İyi insanlar, çağrıldığınızda koşun gelin. Sokaklara gelin. Meydanlara gelin. Yürüyüşlere gelin. Açıklamalara gelin. Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/18/chp-lideri-ozgur-ozel-kotulugu-hep-beraber-yenecegiz-1.jpg
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi/X

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink için yapılan eylemin ardından Sebat Apartmanı önünde açıklamalarda bulundu.

“Hepimize şunu hissettiriyorlar: ‘Bu ülkenin derin, karanlık güçleri iş başındadır. Hiçbir vicdanları yoktur, bundan sonra da acımaları yoktur, ayağınızı denk alın’ diyorlar” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu organize kötülüğe karşı, bu kötülerin koalisyonuna karşı bütün iyileri, iyilikle direnmeye, birbirlerine sahip çıkmaya, omuz vermeye, nerede bir adaletsizlik, haksızlık, ezilen varsa hep beraber dayanışmaya davet ediyoruz. Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir.”

“Cesur olacağız”

“Biz iyi insanların, Dink Ailesi’nin, Hrant Dink’in arkadaşlarının, Ermeni cemaatinin, Cumartesi Anneleri’nin, 8 Mart’larda İstiklal’e çıkarılmayan kadınların, 1 Mayıs’larda Taksim’e çıkarılmayan işçilerin, alınteri, emeği sömürülenlerin, ezilenlerin, işkenceden geçirilenlerin, öldürülen kadınların hepsinin birden yanında ve arkasında cesaretle durmak durumundayız. Cesur olacağız, çağrıldığımızda koşup geleceğiz.”

“Sokaklara, meydanlara gelin”

Özgür Özel, “bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese” çağrı yaparak şunları kaydetti:

“İyi insanlar, çağrıldığınızda koşun gelin. Sokaklara gelin. Meydanlara gelin. Yürüyüşlere gelin. Açıklamalara gelin. Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin. İyi insanlar birbirlerinin gözünün içine bakabilirler. Rakel Dink 17 yıldır gözümüzün içine bakıyor ama kötüler gözünüzün içine bakamazlar. Onlar kaçarlar, saklanırlar. İyi insanlar bundan sonra birlikte cesaret göstersinler. Kötülüğü hep beraber yeneceğiz, söz veriyorum.”

Özel’in konuşmasının ardından “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

(VC)

özgür özel sebat apartmanı Hrant Dink cinayeti
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