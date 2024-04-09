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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 17:39
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 17:51
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CHP lideri Özgür Özel: İsrail’le ticaret Filistin’e ihanettir

Özel, “Bugünkü karar sadece beni değil, ters kelepçe takılan başörtülü kardeşlerimi de haklı çıkarmıştır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP lideri Özgür Özel: İsrail’le ticaret Filistin’e ihanettir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Çatal Mezarlığı’nda aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası kameraların karşısına geçen Özel, Hatay seçimleri ve Ticaret Bakanlığı’nın İsrail’e ihracat kısıtlaması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatay için ‘tam kanunsuzluk’ başvurusu

CHP lideri Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Hatay’da seçimin yenilenmesi taleplerini reddetmesine ilişkin şöyle konuştu:

“Hatay’da tek bir oyun dahi takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu’na bizzat yapacağım. Aradaki farktan çok, ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili dosyamızı hazırlayacak, bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben bu başvuruyu yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal edilmesi dışında bir ihtimal yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte (2 Haziran) yeniden yapılacaktır.”

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İsrail’e ihracatın kısıtlanması kararı

CHP lideri Özel, Ticaret Bakanlığı’nın 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı almasına dair “Ramazan boyunca, neredeyse 30 iftar yemeğinde bunu konuştum, dinlemediler. Siyasetten olan olmayan çok sayıda kişi konuştu dinlemediler, inkar ettiler. Bugün görülüyor ki kısıtlama varsa, demek ki bütün iddialarımız doğruymuş” dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünkü karar sadece beni değil, ters kelepçe takılan başörtülü kardeşlerimi de haklı çıkarmıştır. Türkiye siyasetinin sağından solundan buna itiraz eden herkesi haklı çıkarmıştır. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren ama vicdanı bunu kaldırmayan herkesle birlikteyiz, onların yanındayız. Bir kez daha söylüyoruz, atılan adım önemli küçük bir adımdır. İsrail’e ticaret, Filistin’e ihanettir.”

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(VC)

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