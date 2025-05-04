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Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2025 12:45
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2025 14:23
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CHP lideri Özgür Özel'e AKM çıkışında fiziksel saldırı

Sırrı Süreyya Önder’in anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında fiziksel saldırıya uğradı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP lideri Özgür Özel'e AKM çıkışında fiziksel saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine katıldı.

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Törenin ardından AKM önünde bekleyen kalabalık arasından çıkan kimliği belirsiz bir kişi, Özel’e fiziksel saldırıda bulundu.

Saldırı anına ilişkin görüntülerde, Özel’in çevresinin kalabalık bir koruma ve protokol grubu tarafından sarıldığı sırada, saldırganın aniden yaklaşıp Özel’e tokat attığı görülüyor. Saldırının ardından Özel’in yüzünü tuttuğu, saldırganın da korumalar tarafından yakalandığı görüntülere yansıdı.

“'Ben Osmanlı çocuğuyum' dedi”

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel’in durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sözcü TV’nin canlı yayınına katılan Tanrıkulu, “Saldırganın kim olduğunu öğrenmek için bulunduğu yere gittim. Polis barikatını aşarak ambulansa kadar gittim. Ambulansın kapısında kendisiyle temas kurdum. ‘Kimsin’ diye sordum. ‘Ben Osmanlı çocuğuyum’ dedi,” ifadelerini kullandı.

Saldırgan gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özel’e yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum,” dedi ve ekledi:

“Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.”

DEM Parti’den saldırıya tepki

DEM Parti, CHP lideri Özel’e yönelik fiziksel saldırıya tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan DEM Parti, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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