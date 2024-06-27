CHP lideri Özgür Özel'den 'erken seçim' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMM’de düzenlenen cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erken seçimle ilgili bir soru üzerine Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde “bu seçimlerin genel seçim değil yerel seçim olduğunu” belirterek tüm seçmenlerden oy istediklerini hatırlattı.

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Seçimlerin ardından, “Aldığımız desteğin de kredinin de farkındayız. Bu sonuçları sadece partimize mal ederek erken seçim çağrısı yapmayacağım. Erken seçimi isterse halk ister” dediğini anımsatan Özel, zaman zaman “Birinci parti niçin erken seçim istemiyor?” şeklinde eleştiriler yapıldığını dile getirdi.

Özel, “O günden bugüne 4 aydır, bütün anketlerde, dün yine yayınlanan, her tarafta gündem olan anketlerde, dördüncü ay üst üste ‘Bu pazar erken seçim olsa, milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?’ denildiğinde CHP her ay farkı 1 puan açarak birinci parti durumunu muhafaza ediyor” diye konuştu.

Bu durumun kendileri için önemli olduğunu söyleyen Özel, erken seçimi halkın isteyip istemediğine bakılması gerektiğini vurguladı.

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“Bu sesi her yerde duyuyoruz”

CHP Genel Başkanı Özel, “Seçimden hemen sonra erken seçim talebi yokken her ay bu talep biraz daha artıyor. Bu sesi her yerde duyuyoruz. Şu an itibarıyla erken seçim isteyenlerle istemeyenler arasında belirgin bir farklılık yok ama toplumun yarıya yakınının bir erken seçim talebi var. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Özel, kendilerinde de muhalefette de 360 milletvekili sayısının bulunmadığını söyledi. İktidar istemeden erken seçimin teknik olarak mümkün olmadığının altını çizen Özel, şöyle devam etti:

“Ancak siyasi olarak da erken seçime direnebilmenin belli şartları var. Ekonomi bu kadar kötüye giderken siz asgari ücrete zam yapmazsanız, 10 bin liralık emekli maaşı dünyanın hiçbir yerinde izah edilemez noktadayken 270 avro gibi, Avrupa Birliği üyesi birçok ülkedeki emekli maaşlarının onda biri, sekizde biri noktasındayken siz bu sese kulak tıkarsanız, üzüm üreticisinden çay üreticisine, fındık üreticisinden buğday üreticisine hepsini perişan ederseniz, esnaf bu kadar zor durumdayken duymaz, halen daha faizlerini artırırsanız, ‘Para yok’ dediğiniz sırada da yandaş müteahhitlerinizin, müteahhit firmalarının halen vergi ödemediği ortaya çıkıyorsa, bıçak kemiğe dayanır, vatandaş erken seçim ister ve sizi gönderir.”

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“Böyle devam edeceklerse erken seçim kaçınılmaz olur”

1,5 yıl sonrası için bir erken seçimi olası gördüğünü belirten Özgür Özel, “İstiyor muyum? Vallahi gelecek hafta olsun, gelecek ay olsun, istiyorum erken seçim. Parti, birinci partiyken ve bu kadar zor durumdaki insanların umudu CHP olmuşken ben neden erken seçim istemeyeyim? Ama 130 milletvekilimizle, AK Parti ve MHP oy vermediği takdirde erken seçim kararı alınamıyorsa bizim burada ‘erken seçim’ dememizin ya da demememizin teknik bir karşılığı yok ama siyaseten hele hele böyle devam edeceklerse kesinlikle ve kesinlikle erken seçim kaçınılmaz olur” diye konuştu.

Son dönemdeki sürece kendilerinin ‘normalleşme’, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ‘yumuşama’ dediğini aktaran Özel, dün itibarıyla bu sürecin terminolojisinde kendilerinin kullandığı ifadeye dönüldüğünü, Erdoğan’ın da ‘normalleşme’ dediğini belirtti.

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“Normalleşme kelimesini kabullenmelerini önemli bir dönemeç”

Muhalefetten kimsenin yumuşama beklememesi gerektiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

“Millet bu kadar zorluk içindeyken ne yumuşaması? Ama diyalog zemini, görüşmek, konuşmak, el sıkışmak... Biraz önce de pek çok AK Parti yöneticisiyle selamlaştık, el sıkıştık. Herkes işini yapıyor. Benim işim mağdurun, mazlumun, yoksulun, güvencesizin hakkını korumak.

Ben Halk Partisinin Genel Başkanıyım. Onların, kimlerin hakkını koruduğunu görüyoruz, izlemeye devam edeceğiz. Normalleşme kelimesini kabullenmelerini önemli bir dönemeç olarak düşünüyorum. Çünkü yumuşamanın içinde ne yumuşaması? Bu kadar ağır şartlar, sert şartlar varken muhalefet mi yumuşayacak? Kendileri yumuşayacaksa yumuşamasınlar, normalleşsinler.

Normal demokrasilerde iktidarlar Anayasa Mahkemesi kararlarına, AİHM kararlarına, hukuka uyarlar. İktidar ortakları günün her aşamasında birilerini tehdit etmezler, ‘Anayasa Mahkemesini kapatacağız’ demezler, bir cinayetin ortaya çıkmasının üzerine sis perdesi örtmeye çalışmazlar.”

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“Millet normalleşmeden memnundur”

“Biz en sert muhalefete devam ediyoruz” diyen Özel, ortaya koyduklarının normalleşme, müzakere, diyalog ve selamlaşma olduğunu, milletin oyuna saygıdan dolayı oy verilen partilerin genel başkanlarına hürmetsizlik etmemenin, hakaret eden düzlemde buluşmamanın da ‘normalleşme’ olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Özel, “Millet normalleşmeden memnundur ama kimse bu şartlarda muhalefetten yumuşama beklemesin. Terimler tam yerine oturmuştur. Yumuşama kelimesinin terk edilmesinden fevkalade memnunum, normalleşmeye devam” dedi.

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“AKP ile yürüyecek bir yolumuz olamaz”

“İttifak ortaklarının dünkü görüşmesini normalleşme kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

“Normalleşme en çok MHP’yi ve içindeki o iki kişiyle temsil edilen bir odağı rahatsız etti. Normalleşme hukuka uymaksa onların hukuktan büyük kaygıları var. O odaklar, MHP’yi belli bir yere çektiler, iktidar ortaklarına rest çektirdiler, dediler ki ‘CHP ile yürüyün.’

Bizim bu 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek bir yolumuz olamaz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da şunu söyledi zaten, ‘Muhalefetle ittifak olmaz, diyalog olur, belli konularda uzlaşma olur, siyasetin normali budur’ dedi. Ben de haftalardır bunu söylüyorum.

Bir masa varsa, etrafında oturulunca bu masaya ittifak masası olacak ya da devrilecek, savaş çıkacak... Siyaset böyle bir yer değil. Bazen rakibinizle oturur müzakere edersiniz. Bazen ülkenin ortak menfaatleri için katkı sağlarsanız. Bunlar başka bir şeydir. İktidar, iktidarlığını yapacak. Ne isteniyor? Enflasyonu, hayat pahalılığını düşürecek, işsizlere iş bulacak, yoksulları bu cendereden kurtaracak. Yapabiliyor mu? Yapamıyor, görünen o yapamıyor.”

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‘Büyük Emek Mitingi’

30 Haziran Pazar günü Kocaeli’nde ‘Büyük Emek Mitingi’ düzenleyeceklerini belirten Özel, “Geçinemiyoruz” diyen herkesin sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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(VC)