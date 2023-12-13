CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti'yle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ile Gül Çiftçi eşlik etti.

Görüşmenin ardından CHP lideri Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakırhan, Özel ve Hatimoğulları sırasıyla şunları söyledi:

Bakırhan: "Muhalefetin ihtiyacı"

"Başta ekonomik kriz olmak üzere demokrasi, Kürt meselesi, kayyımlar, çevre krizi yani Türkiye’nin yaşamış olduğu meseleleri birlikte tartıştık, konuştuk. Siz de bilirsiniz partimizin sürekli dile getirdiği bir şey var: Muhalefet, siyasi partiler sorunları diyalogla ve müzakereyle çözer.

"Bu kadar yoğun sorun yaşadığımız bir süreçte, muhalefet partilerinin daha fazla müzakere ve diyaloga ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde de Türkiye’de bulunan siyasi partiler diyalog ve müzakere sürecini büyüterek devam ettirirler. Biz kendilerine hoş geldiniz diyoruz."

Özel: "Görüşmelerimiz sürecek"

"DEM Parti’yi yeni ismiyle Genel Merkezinde ziyaret ettik. Daha önce Meclis’te görev yaptığım her aşamada da şunu vurgulamıştım; siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından hem o parlamentonun üretkenliği açısından hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlardan biridir. Bu olmazsa olmaz.

"Sayın Eş Genel Başkanın da ifade ettiği gibi bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık; Türkiye’yi değerlendirdik, dünyayı değerlendirdik, önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyalogumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyalogun, bu görüşmenin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Ben bir kez daha kendilerine ve Dem Genel Merkezinde bizleri ağırlayan hem tüm siyasilere hem de emekçilere Cumhuriyet Halk Partisi adına teşekkür ediyorum.

Hatimoğulları: "Özlediğimiz bir şey"

"Her iki başkanımızın da ifade ettiği gibi bugün bizler bir araya gelmişken Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği siyasal süreci, iktisadi krizi, Türkiye’de yaşanan demokrasi krizini değerlendirdik. Demokrasiye model olması gereken siyasi partilerin, Türkiye’nin sorunlarını görüşmek ve konuşmak ve hep birlikte çözüm üretmek üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir.

"Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda, bu konuda çok zengin deneyimlere sahip değiliz. Ümit ediyoruz ki Türkiye'deki bütün siyasi partiler ve demokrasi gücünün vicdanı olan yapılarla birlikte bu konuda yol alırız." (VC/TY)