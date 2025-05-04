CHP lideri Özel’e yönelik saldırıya tepkiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından fiziksel saldırıya uğradı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın kimliğinin S.T. olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma başlattığını duyurdu.

Özel’e yönelik saldırıya ilişkin çeşitli kınama açıklamaları yapıldı. Muhalefet partileri, iktidarın hedef gösterici siyaset dilini eleştirirken; saldırganın tüm bağlantılarının ortaya çıkarılmasını talep etti.

CHP lideri Özgür Özel'e AKM çıkışında fiziksel saldırı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan: “Bu çirkin saldırı sadece Sayın Özel'e değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur. Acımızın en derin olduğu anda, halkların ortak yasını hedef alan bu alçakça girişimin amacını da arkasındaki karanlığı da biliyoruz. Bu ülkenin onurlu insanları, bu kirli senaryolara teslim olmayacak. Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi telefonla ilettik. Buradan bir kez daha kamuoyunun huzurunda geçmiş olsun diyor, bu saldırının faillerinin ve arkasındaki zihniyetin açığa çıkarılması için çağrımızı yineliyoruz.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: “Türkiye’de bir kesim, kendisini suç işlemeye haiz hissediyor. Asıl tehlike budur. Cezasızlık söz konusu. Bunlar düzene, Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne yönelik saldırılardır. Türkiye’nin anayasal, sosyal bir hukuk devleti olma vasfına yönelik saldırılardır. Savcıları gerçek görevlerini yapmaya davet ediyorum. Bu konuda yetkilileri uyarıyorum. Siyasetçinin siyaset yapma hakkına tecavüz edilmesi hali ülkeyi başka bir olumsuz sürece taşır. Bunun adı da kaos olur. Buradan hem Adalet Bakanı’nı hem İçişleri Bakanı’nı hem Beştepe’de oturan muhterem zatı uyarıyorum.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: “Bu saldırı bireysel bir hezeyan olarak geçiştirilemez. Çünkü bu saldırı için planlanan yer ve zamanlama çok dikkat çekicidir. Sadece siyaseti değil, toplumsal huzuru da hedef alan bir provokasyon söz konusudur. Ülke siyasetine egemen olan kutuplaştırıcı ve ötekileştirici nefret dili, bu saldırının yegane sebebidir. Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, menfur saldırıyı gerçekleştirenin hukuk önünde hesap vermesini temenni ediyorum.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in Atatürk Kültür Merkezi’nden çıkışında saldırıya uğraması siyasi ve toplumsal iklimin ne kadar bozulmuş olduğunun göstergesidir. Bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor ve Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür eylemlerin failleri en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalı ve en caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Siyasi şiddete engel olmak, muhalefet liderlerinin güvenliğini sağlamak hükümetin sorumluluğundadır. Saldırıyı gerçekleştirenler ve olası arka plandakiler hakkında savcılık derhal harekete geçmeli ve en ağır yasal yaptırımlar uygulanmalıdır.”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Hepimizin can güvenliği iktidarın sorumluluğundadır. Bu saldırının sorumluları bir an önce tespit edilerek yargı önünde hesap vermelidir.”

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde ‘telef etmeyi’ konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum.”

Fahrettin Altun: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir. Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir. Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır.”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn. Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir.”

(VC)