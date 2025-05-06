CHP lideri Özel’e saldıran şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran zanlı Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Özel’e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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Ne olmuştu?

İstanbul’da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs’ta düzenlenen anma töreninin ardından AKM’den ayrılan Özel’e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T’yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T’yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020’de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Selçuk Tengioğlu, emniyet ifadesinde “Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sana dünyayı dar ederim’ demesinden rahatsız olmuştum, gençleri birbirine düşürmesinden rahatsız olmuştum, savcılarımızı, polislerimizi tehdit etmesinden rahatsız olduğum için kendisini bir anda görünce bu eylemi gerçekleştirdim,” demişti.