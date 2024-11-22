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Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 11:55
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2024 17:47
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CHP lideri Özel: Yurt içinde MİT'e hiçbir şey sormayız

CHP lideri Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmeye ve partisinin MİT’ten destek almasına dair yeni bir açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
CHP lideri Özel: Yurt içinde MİT'e hiçbir şey sormayız
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile dün (21 Kasım) gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin tartışmalara dair yeni bir açıklama yaptı.

Halk TV'ye konuşan Özel “MİT’ten destek aldıkları” sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "CHP’nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz, MİT’ten de bu konuda yardım istedik," dedi.

Özel'in açıklamaları, muhalefet ile devlet kurumları arasındaki ilişkilere dair önemli bir tartışmayı beraberinde getirmişti.

“Öyle bir şey mümkün değil”

Özel, görüşmenin önemine dikkat çekerek, özetle şöyle dedi:

"CHP'nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru almaya başladık. Üye alımları sırasında CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye de MİT'ten istihbarat desteği istedik. Evet, doğrudur. Özellikle şimdi Amerika'da çok sayıda eyalette CHP temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya'da da PKK tehlikesi var. Onların orada söylediği bir söz sonra partiye mâl oluyor. O açıdan çok tehlikeli.

“Yurt içinde diyorum ki, zaten CHP'nin referansı, ilçenin ve ilin onayı var. Üye böyle alınıyor. Orada hiçbir sorun yok ki. Ama yurt dışında, Amerika'da yeni bir birlik kurulacak. Herhangi bir eyaletinde bana başvuruyor. Adam ‘Birlik kurmak istiyorum,’ diye, onu soruyorum. Yurt içinde MİT'e hiçbir şey sormayız. Öyle şey olur mu? Zaten öyle bir şey mümkün de değil, olmaz. Haftada 6-7 bin üye kaydediyoruz biz. Yurt dışında hiç üyemiz olmayan yerlerde ilk giren üyeler için böyle bir çalışmamız olacak.” (TY)

Özel, TV100’den Kübra Par’a yaptığı açıklama MİT'ten üç temel konuda (PKK, “FETÖ” ve IŞİD) bilgi aldıklarını ve onlara 15 soruluk bir liste sunduklarını belirtmişti. Özel, yurt dışındaki CHP ofislerine “FETÖ” ve diğer örgütlerin "sızmalarına" karşı MİT’ten destek talep ettiklerini, MİT’in bu konuda işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti. 
Haber Yeri
İstanbul
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